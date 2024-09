Gică Hagi le răspunde fanilor Farului, după protestul ultrașilor împotriva sa. „Ne facem că nu știm”

Suporterii de la Farul au inițiat zilele trecute un protest prin care i-au reproșat lui Gică Hagi faptul că vinde jucători la rivalele din Superliga, iar în acest fel echipa lor favorită nu are cum să facă performanță. Patronul ”marinarilor” a fost contestat imediat după ce fundașul central Mihai Popescu a fost vândut la FCSB, iar căpitanul echipei, Constantin Grameni, a fost cedat la Rapid.

„Vindem tot, fără excepție / Semnat: o echipă fără nicio pretenție!", au scris ultrașii de la Farul pe un banner, în timp ce pe rețelele de socializare reprezentanții grupării Peluza Marină s-au plâns de politica dusă de Gică Hagi. Managerul le-a răspuns ieri, amintindu-le fanilor că clubul pe are îl patronează nu este potent financiar din Superliga și trebuie să vândă jucători, chiar și în competiția internă, pentru a putea supraviețui.

Gică Hagi trebuie să plătească 160 de angajați

„Trebuie să vindem jucători pentru a putea plăti salariile. Avem 160 de angajați, 160 de angajați pe care trebuie să îi plătim. Trebuie să fim conștienți cu toții că trebuie să vindem.

Ne facem că nu știm că Farul are deficit de buget mare. Nu e că am avut 10-15 oferte pe jucători și am ales una nu știu care. A fost o singură ofertă și nu pe bani foarte mulți. Și noi vrem să vindem afară, dar dacă nu vin ofertele, ce să facem? Trebuie să ne adaptăm și trebuie să vindem. Întotdeauna se va întâmpla acest lucru. Nu am avut de ales, trebuie să avem grijă de club pentru a putea merge înainte, mai ales că am investit, am făcut meciuri importante”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

650.000 de euro o luat Farul din transferurile lui Grameni la Rapid și Mihai Popescu la FCSB.