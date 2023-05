Gică Hagi, scene ireale la Universitatea Craiova - Farul! Momente isterice: „De ce mă filmezi? Ăsta e spionaj!”

Gică Hagi a trecut prin momente contradictorii la finalul partidei Universitatea Craiova – Farul 1-1. După momente isterice, el s-a calmat și a dat 20 de minute autografe pentru suporterii olteni, care l-au aclamat.

Dramatismul de la finalul partidei l-a determinat pe Gică Hagi, antrenorul formației oaspete, să aibă o ieșire complet necontrolată imediat după ce Andrei Chivulete a pus punct întâlnirii. Tehnicianul liderului a fost extrem de deranjat că unul dintre cameramanii prezenți între cele două bănci de rezerve îl filmează.

„Ce faci? De ce mă filmezi? Mă spionezi? Ăsta e spionaj”, a țipat Hagi în direcția acestuia, făcându-i semne nervoase să nu-l mai filmeze. Gică a pășit apoi pe gazon, trimiându-i pe jucătorii săi să salute galeria Farului. Antrenorul constănțenilor s-a calmat imediat și a aplaudat în direcția spectatorilor olteni, care îl aclamau.

A dat autografe timp de 20 de minute

La plecare, Gică Hagi a stat 20 de minute și a dat autografe pentru suporterii olteni, drept pentru care nu a mai fost așteptat de autocarul echipei, care a plecat fără el. După ce a terminat sesiunea de semnături, antrenorul s-a suit în mașina unui oficial al clubului.

„Am luat un punct, felicit echipa pentru tot ce am făcut. Știm să suferim, bravo nouă. Eu nu sunt supărat! Asta e. Știu că am întâlnit o echipă foarte bună, cu o sută de ocazii. Dar le-a avut cu om în plus și cu penalty care n-a fost, după cât mă pricep eu. A atins mingea, apoi a căzut Așa cred eu. Dacă greșesc, îmi pare rău. Dar îmi dați și mie voie să vorbesc?

Am jucat și eu fotbal! N-am cum să vorbesc în momentul de față despre ce va fi. Le-am zis, există presiune, tensiune, așa e când ești în față. Azi e important că suporterii au văzut un meci frumos, cu ritm, cu intensitate, cu jucători valoroși. Ne așteaptă două etape grele, vom vedea. Am avut oportunități, am pasat, am jucat. Scuzați-mă! Când am rămas cu un om în minus n-am mai avut ce să facem”, a spus Gică Hagi, la Orange Sport.