Craiova - Farul. Explicația halucinantă a lui Denis Alibec pentru eliminarea care ar putea duce titlul la FCSB

Denis Alibec a primit direct cartonașul roșu în prelungirile primei reprize a meciului Universitatea Craiova - Farul Constanța 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului Superligii, rezultat care îi dă șanse FCSB să câștige titlul.

Atacantul echipei lui Gică Hagi l-a lovit cu cotul în cap pe Ștefan Vlădoiu și a fost eliminat direct de arbitrul Andrei Chivulete. La finalul partidei, Alibec a recunoscut că a primit corect ”roșu”, dar a explicat că nu a dorit să își lovească adversarul.

”Îmi cer scuze suporterilor, colegilor, staff-ului, am vrut să îl împing și de la transpirație mi-a alunecat cotul în capul lui. Nu am vrut să îl lovesc. După cum se vede pe reluare, e clar cartonaș roșu. Ce să zic? Chiar nu am cuvinte, mereu când sunt într-un moment bun dau cu piciorul. Am încredere în colegii mei, cu siguranță vom fi campioni.

Nu mai joacă până la finalul campionatului

Ei nu au nicio vină, (n.r. cei de la Universitatea Craiova) poate și pentru că am ratat penalty-ul am fost puțin mai nervos, dar chiar nu am vrut să îl lovesc. Am vrut să dau iar tare pe mijloc și i-am dat în picior. Am încredere în colegii mei, îmi pare rău că nu pot să fiu alături de ei, sper să îmi spele păcatul acesta.

Denis Alibec, nu va mai evolua în acest sezon, crede că CFR Cluj poate încurca FCSB duminică seara: ”Da, este o echipă bună și sper să facă un rezultat mare”. Atcantul a mărturisit că nu a fost certat de Gică Hagi după prostia făcută în partida cu Universitatea Craiova: ”Nu mi-a spus nimic, dar sunt foarte trist că i-am făcut una ca asta”.