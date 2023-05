Hagi, furios că scapă titlul printre degete: „Am jucat și eu fotbal. N-a fost penalty”. Cine îl contrazice

Gică Hagi a susținut că oltenii nu ar fi trebuit să primească penalty-ul din care Andrei Ivan a egalat, în partida CS U Craiova - Farul, încheiată 1-1. Kevin Boli l-a lovit în gheată pe Elvir Koljic, după ce bosniacul atinsese mingea, iar arbitrul Andrei Chivulete a acordat lovitură de la 11 metri pentru Craiova.

Penalty-ul a fost transformat de Andrei Ivan și Farul a pierdut două puncte prețioase în lupta la vârful clasamentului din Superliga, unde se luptă pentru supremație cu FCSB. Frustrarea lui Hagi e de înțeles, după ce formația sa irosit o lovitură de pedeapsă în prima repriză, prin Denis Alibec, același atacant fiind eliminat în prelungirile înainte de pauză pentru un fault prostesc.

A fost penalty clar, susțin foștii fotbaliști

„Știu că am întâlnit o echipă foarte bună, cu o sută de ocazii. Dar le-a avut cu om în plus și cu penalty care n-a fost, după cât mă pricep eu. A atins mingea, apoi a căzut Așa cred eu. Dacă greșesc, îmi pare rău. Dar îmi dați și mie voie să vorbesc? Am jucat și eu fotbal!”, a reacționat Hagi la finalul meciului.

Însă Viorel Moldovan și Florin Răducioiu, foștii coechipieri ai lui actualului antrenor la echipa națională, nu au fost de acord cu antrenorul Farului. „E penalty, trebuie să îl contrazicem pe Gică”, a declarat Răducioiu la Prima Sport. Moldovan a avut aceeași părere: „E penalty, e foarte simplă faza. E un contact întârziat, o intrare imprudentă. Atât ne pricepem și noi”.