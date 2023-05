Gică Hagi, propus Ajax Amsterdam! Jucătorul care face lobby pentru antrenorul Farului

Ajax Amsterdam e doar pe locul 3 în Olanda și este în pericol să rateze Liga Campionilor în sezonul următor. Echipa care în 2019 ajungea până în semifinalele competiției europene s-a stins treptat și are nevoie de un nou impuls pe banca tehnică.

Bas Kuipers, fundaș stânga în vârstă de 28 de ani, a oferit recent un interviu în presa din Olanda și, printre altele, și-a adus aminte de perioada pe care a petrecut-o în România, la Constanța, sub comanda lui Gică Hagi.

Fotbalistul s-a aflat sub contract cu Viitorul între ianuarie și august 2019 și a adunat doar 9 partide în tricoul formației dobrogene. Kuipers nu s-a impus la formația lui Gică Hagi, dar și-a relansat cariera în Olanda și în prezent evoluează cu succes în Eredivisie, fiind căpitanul echipei Go Ahead Eagles.

Bas Kuipers le-a vorbit olandezilor despre scurta perioadă petrecută sub comanda lui Gică Hagi și despre aspectele pozitive care l-au ajutat să se dezvolte în România. Și, printre altele, a spus că dacă s-ar afla în conducerea lui Ajax Amsterdam ar face tot posibilul să îl aducă pe Hagi în calitate de antrenor:

„Hagi este o legendă, e fantastic. Am avut o colaborare specială, atât din punct de vedere negativ, cât și pozitiv. Dar mă uit înapoi cu mult drag la acea perioadă. Fiecare antrenament era de parcă urma să jucam o finală de Liga Campionilor. A fost intens, fără precedent! Toată lumea îl asculta. Dacă aș fi Ajax, l-aș lua pe el. E un antrenor foarte bun.

Este și «Cruijffian», Cruijff este marele lui idol. Are o concepție foarte frumoasă despre joc”, a declarat Kuipers în cadrul unui podcast.

În urmă cu 3 ani îl acuza că nu-l băga în seamă

Culmea, același jucător în înfiera pe Gigă Hagi, în urmă cu 3 ani, tot în presa batavă: „În România, pentru un cartonaş roşu te suspendă imediat trei etape. Nu am fost deloc fericit pentru acest lucru. Am stat cinci săptămâni în tribună fără ca cineva din club să schimbe o vorbă cu mine. Am stat şapte luni acolo, dar Hagi n-a vorbit niciodată cu mine. Voiam să plec. Până la urmă, a ieşit totul aşa cum trebuia, ne-am dat mâna şi am devenit jucător liber de contract”.

Pe banca lui Ajax se află în prezent Johnny Heitinga, fost internațional olandez cu 87 de apariții în prima reprezentativă