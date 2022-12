Gestul lui Xhaka cu caracter politic, care a inflamat spiritele în Qatar. Ce semnifică numele Jashari pentru sârbi VIDEO

Granit Xhaka, căpitanul Elveției, a fost autorul unui gest sfidător imediat după victoria cu Serbia, de la Campionatul Mondial din Qatar, atunci când și-a scos tricoul de joc, pentru a afișa un mesaj.

Xhaka, autor a mai multor faze tensionate pe tot parcursul meciului dintre Elveția și Serbia, a îmbrăcat invers un tricou pentru ca numele lui Ardon Jashari, coechipierul său de la națională, să apară în față.

Fotbalistul și-a scos tricoul de joc imediat după partidă, în euforia victoriei, iar multe persoane spun că de fapt Xhaka a vrut să îi provoace pe sârbi, numele lui Jashari având o însemnătate uriașă istorică pentru cei din fosta Iugoslavie.

Adam Jashari a fost fondatorul Armatei de Eliberare a Kosovo și a luptat împotriva Serbiei, în războiul iugoslav, fiind ucis de sârbi în 1998.

Elvețianul de origine kosovară a negat la finalul partidei că tricoul său ar avea vreo conotație politică.

„Gestul meu nu are legătură cu politica. Am vrut doar să îmi arăt sprijinul pentru colegul meu. Este un tânăr venit de curând în anturajul naționalei și are nevoie de susținere. Petrec mult timp cu Jashari. Și eu am fost nou la echipă, știu cum e”, a declarat Granit Xhaka, la finalul partidei.