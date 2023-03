Gabriela Ruse, telenovelă la naționala de tenis. Uite retragerea, nu e retragerea. Federația bagă gunoiul sub preș?

După Halep, Begu și Cîrstea, România ar putea să o piardă și pe Gabriela Ruse. Jucătoarea a renunțat în urma tensiunilor din vestiar, dar a dat înapoi după ce a fost amenințată cu excluderea de la Jocurile Olimpice.

Tenisul feminin românesc a trecut în ultimii ani drept sportul care ne-a adus cele mai mari bucurii. Fetele au avut evoluții constant bune în turneele individuale, dar și meciuri paroxistice la națională, într-o atmosferă de senzație, disputate cu predilecție pe arena clujeană. Rezultatele bune spre foarte bune ale fetelor noastre ne-au făcut însă să nu vedem ce se întâmplă în spatele cortinei.

De ceva vreme, echipa României de FED Cup, numită mai nou Billie Jean King Cup, este rând pe rând văduvită de cele mai bune jucătoare. Simona Halep a fost nevoită să renunțe după ce a fost suspendată în cazul de dopaj, apoi Sorana Cîrstea și Irina Begu au anunțat că renunță la națională. Ultima pe lista „fugarelor“ s-a înscris Gabriela Ruse, care în weekend a scos la iveală neînțelegerile din vestiarul României.

Dacă în urmă cu câțiva ani ne băteam cu Cehia pentru un loc fruntaș în Cupa Federației, acum România se chinuie să încropească o echipă pentru barajul pentru Grupa Mondială, contra Sloveniei (14-15 aprilie).

Tensiuni în vestiar

Gabriela Ruse, aflată pe poziția 145 mondială, a anunțat sâmbătă că renunță la „tricolor“: „Eu mă retrag pentru că nu consider că locul meu este acolo, printre colegele mele de la Cupa Federației. Deja este o tensiune între mine și colegele mele. Au fost lucruri care pe mine m-au deranjat! Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar sunt consecințele anumitor lucruri și decizii care s-au luat și care puteau fi într-un alt fel gândite.

Asta nu înseamnă, habar nu am, că au fost intenționate. Efectiv așa au luat ele hotărâri. Am avut o discuție cu Horia (n.r. antrenorul Tecău), și aia a fost. Nu mă simt, momentan, OK să joc. În momentul de față, nu mă simt confortabil să joc. Nu îmi mai doresc să mă forțez pentru o chestie care mie nu îmi face bine sufletește“, a mărturisit Gabriela Ruse pentru „ProSport“.

Federația îi închide porțile bazei de antrenament

Imediat a venit reacția președintelui federației, George Cosac, care a amenințat-o pe tenismenă cu neparticiparea la Jocurile Olimpice. „Este o jucătoare tânără care are tot viitorul în față. Nu cred că este o soluție pentru ea să renunțe la echipa de Fed Cup, chiar dacă poate la un moment dat a fost supărată că nu a jucat.

Dar faci parte dintr-o echipă și poate că nu poți juca de fiecare dată. O posibilă renunțare a ei la echipa de Fed Cup îi va aduce și neparticiparea la Jocurile Olimpice. S-ar putea ca ea să nu mai aibă posibilitatea să se pregătească nici pe baza federației de tenis. Eu sper însă să nu se ajungă aici.

În cazul în care stafful echipei nu va putea rezolva această problemă, mă voi implica eu direct. Voi vorbi atât cu ea, cât și cu părinții ei, pe care-i cunosc foarte bine, pentru a închide favorabil această problemă“, a spus George Cosac, președinte FR Tenis.

A revenit cu o versiune „îndulcită“ a retragerii

Gabriela a dat înapoi câteva ore mai târziu, probabil speriată de amenințările șefului federației. Jucătoarea a revenit, pe Instagram, cu un nou mesaj legat de situația ei de la echipa de Billie Jean King Cup, cu un ton mai „îndulcit“: „Aș vrea să clarific situația creată pentru meciul de Fed Cup împotriva Sloveniei.

Eu nu am spus niciodată că mă retrag din echipa României sau că motivul ar fi un scandal cu colegele mele. Voi fi absentă doar de la meciul cu Slovenia. Iar absența mea nu se datorează (n.r. este cauzată de) colegelor mele. Eu iubesc să joc pentru România și voi juca și în viitor pentru echipa națională“.

Toată această telenovelă, deși ar putea avea un final fericit, nu face decât să scoată gunoiul de sub preș. Cu două jucătoare retrase din națională, cu una semiretrasă și cu una suspendată pentru dopaj, e clar că problemele din tenisul românesc sunt reale. Să vedem dacă federația va închide ochii sau va acționa astfel încât momentele magice din arena din Cluj, când ne băteam de la egal la egal cu Cehia, să nu devină doar o amintire.

În România, fiecare e pentru el

Raluca Olaru (34 de ani), fostă jucătoare de FED Cup, a sintetizat situația de la naționala României. „Și în trecut au mai fost lucruri, dar au rămas între noi. Vreau ca lumea de acasă să înțeleagă că noi nu avem nicio obligație. E vacanța noastră. Din dorința de a juca pentru țară, noi venim și jucăm.

Sunt momente în care nu poți veni, pentru că ai alte oportunități. Nu ai vrea să vii să joci slab, vrei să vii să ajuți. Poate refuzi pentru un motiv bine întemeiat. O jucătoare este acolo pentru că își dorește să fie acolo. Nu este obligată cu nimic să joace. În România e fiecare cu drumul lui.

Când fetele vin să joace pentru România, este de apreciat. Când FRT te întreabă o dată pe an de sănătate, mi se pare normal să nu fii disponibil. Este un subiect sensibil. Sunt multe lucruri din culise“, a spus Raluca Olaru, la „Așii Tenisului“.

Meci cu Slovenia în Billie Jean King Cup

Barajul cu Slovenia din calificările pentru turneul final al Billie Jean King Cup se va disputa la Koper, în zilele de 14 și 15 aprilie. Horia Tecău şi antrenorii Alina Tecşor Cercel şi Daniel Dobre se vor baza pe Ana Bogdan (locul 57 în clasamentul WTA la simplu şi 269 la dublu), Irina Maria Bara (locul 193 la simplu şi 113 la dublu), Jaqueline Adina Cristian (locul 202 la simplu şi 531 la dublu), Anca Alexia Todoni (locul 727 la simplu şi 1.169 la dublu) şi Monica Niculescu (locul 40 la dublu).