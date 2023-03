După Halep, Begu și Cîrstea, România pierde și racheta nr 2. Retragere-șoc în urma tensiunilor din vestiar

Scandal în tenisul feminin românesc! Gabriela Ruse, a doua cel mai bine clasată jucătoare a noastră în tenisul mondial, a anunțat că se retrage din echipa de Billie Jean King Cup, fosta FED Cup!

Dacă în urmă cu câțiva ani ne băteam cu Cehia pentru un loc fruntaș în Cupa Federației, acum România se chinuie să încropească o echipă pentru barajul pentru Grupa Mondială, contra Sloveniei (14-15 aprilie).

Asta după ce Simona Halep – suspendată pentru dopaj -, Irina begu și Sorana Cîrstea – retrase din motive personale, nu mai fac parte din echipa națională. Acum, și Gabriela Ruse (145 WTA) a anunțat că renunță la tricoul României, acuzând o stare de tensiune între ea și colegele sale.

„Eu mă retrag pentru că nu consider că locul meu este acolo, printre colegele mele de la Cupa Federației”, a anunțat Gabriela Ruse, pentru ProSport, după scandalul iscat de maniera nominalizărilor și modul titularizării în reprezentativa feminină a României.

Baraj cu Slovenia la mijlocul lui aprilie

„Deja este o tensiune între mine și colegele mele. Nu doresc, eu nu am fost niciodată pentru ceartă, nu am agreat niciodată scandalul. Eu le respect pe colegele mele și le doresc succes”.

Barajul cu Slovenia din calificările pentru turneul final al Billie Jean King Cup se va disputa la Koper, în zilele de 14 și 15 aprilie. Horia Tecău şi antrenorii Alina Tecşor Cercel şi Daniel Dobre se vor baza pe Ana Bogdan (locul 57 în clasamentul WTA la simplu şi 269 la dublu), Irina Maria Bara (locul 193 la simplu şi 113 la dublu), Jaqueline Adina Cristian (locul 202 la simplu şi 531 la dublu), Anca Alexia Todoni (locul 727 la simplu şi 1169 la dublu) şi Monica Niculescu (locul 40 la dublu).

Lucruri care au deranjat-o

„Au fost alte lucruri care pe mine m-au deranjat ! Nu e vorba de faptul că nu-mi face plăcere să joc pentru România, pentru Fed Cup și pentru echipa națională ! Este cea mai mare bucurie și mi-am dorit toată copilăria să ajung să îmi reprezint țara. Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar sunt consecințele anumitor lucruri și decizii care s-au luat și care puteau fi într-un alt fel gândite.

Asta nu înseamnă, habar nu am, că au fost intenționate. Efectiv așa au luat ele hotărâri. Am avut o discuție cu Horia și aia a fost. Nu mă simt, momentan ok să joc. Au fost niște lucruri care pe mine m-au deranjat. Acum fiecare încearcă cumva, câte ceva. Horia se străduiește să facă ce e mai bun pentru echipă, nici nu contest asta.

Însă eu, în momentul de față, nu mă simt confortabil să joc. Nu mai îmi doresc să mă forțez pentru o chestie care mie nu îmi face bine sufletește”, a mărturisit Gabriela Ruse pentru ProSport.

Cosac o amenință cu neparticiparea la Jocurile Olimpice

„Este o jucătoare tânără care are tot viitorul în față. Nu cred că este o soluție pentru ea să renunțe la echipa de Fed Cup, chiar dacă poate la un moment dat a fost supărată că nu a jucat. Dar faci parte dintr-o echipă și poate că nu poți juca de fiecare dată.

O posibilă renunțare a ei la echipa de Fed Cup îi va aduce și neparticiparea la Jocurile Olimpice. Pentru a participa la Jocurile Olimpice trebuie să faci parte din echipa țării tale de Fed Cup. Este o condiție foarte clară. S-ar putea ca ea să nu mai aibă posibilitatea să se pregătească nici pe baza federației de tenis.

Eu sper însă să nu se ajungă aici. În cazul în care staff-ul echipei nu va putea rezolva această problemă, mă voi implica eu direct. Voi vorbi atât cu ea cât și cu părinții ei pe care-i cunosc foarte bine, pentru a închide favorabil această problemă”, a spus George Cosac, președinte FR Tenis, pentru ProSport.