FRF, tribut emoționant pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Bosnia. Amintiri de la Zenica: „Același loc, o prezență care ne lipsește!”
Naționala României va disputa, în această seară, ultimul meci din Grupa 4 a Ligii B din Liga Națiunilor, în care va întâlni Bosnia și Herțegovina.
Partida de la Zenica are o încărcătură specială, iar Federația Română de Fotbal a ales acest moment pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu, fostul selecționer care s-a stins din viață pe 7 aprilie.
Considerat unul dintre cei mai valoroși tehnicieni români din toate timpurile, „Il Luce” a murit în primăvara acestui an, după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat. Momentele dificile au început după barajul pierdut de România în fața Turciei, scor 0-1. Ulterior, înaintea amicalului cu Slovacia, programat pe 31 martie, fostului selecționer i s-a făcut rău în timpul unui antrenament și a fost transportat la spital. La câteva zile distanță, pe 7 aprilie, acesta a încetat din viață.
Sub conducerea lui Mircea Lucescu, prima reprezentativă a încheiat pe locul al treilea grupa preliminară pentru Cupa Mondială și a ajuns la barajul de calificare. Printre adversarele întâlnite în acea campanie s-a numărat și Bosnia și Herțegovina, echipa împotriva căreia România joacă acum la Zenica.
FRF nu l-a uitat pe fostul selecționer
În ziua partidei, reprezentanții FRF au publicat pe pagina oficială a naționalei un mesaj dedicat memoriei fostului selecționer, readucându-l astfel în atenția suporterilor înaintea fluierului de start.
„Zenica. Același loc. Aceeași tablă de șah. O prezență care ne lipsește!”, s-a arătat în postarea oferită de echipa națională de fotbal a României.
România, în Liga Națiunilor, rezultate și program
- Suedia - România 2-1;
- România - Bosnia 2-4;
- Polonia - România 6-0;
- România - Suedia 0-1;
- România - Polonia 2-1;
- Bosnia - România (astăzi, ora 21:45).