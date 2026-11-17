Naționala României va disputa, în această seară, ultimul meci din Grupa 4 a Ligii B din Liga Națiunilor, în care va întâlni Bosnia și Herțegovina.

Mircea Lucescu Foto: EPA

Partida de la Zenica are o încărcătură specială, iar Federația Română de Fotbal a ales acest moment pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu, fostul selecționer care s-a stins din viață pe 7 aprilie.

Considerat unul dintre cei mai valoroși tehnicieni români din toate timpurile, „Il Luce” a murit în primăvara acestui an, după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat. Momentele dificile au început după barajul pierdut de România în fața Turciei, scor 0-1. Ulterior, înaintea amicalului cu Slovacia, programat pe 31 martie, fostului selecționer i s-a făcut rău în timpul unui antrenament și a fost transportat la spital. La câteva zile distanță, pe 7 aprilie, acesta a încetat din viață.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, prima reprezentativă a încheiat pe locul al treilea grupa preliminară pentru Cupa Mondială și a ajuns la barajul de calificare. Printre adversarele întâlnite în acea campanie s-a numărat și Bosnia și Herțegovina, echipa împotriva căreia România joacă acum la Zenica.

FRF nu l-a uitat pe fostul selecționer

În ziua partidei, reprezentanții FRF au publicat pe pagina oficială a naționalei un mesaj dedicat memoriei fostului selecționer, readucându-l astfel în atenția suporterilor înaintea fluierului de start.

„Zenica. Același loc. Aceeași tablă de șah. O prezență care ne lipsește!”, s-a arătat în postarea oferită de echipa națională de fotbal a României.

România, în Liga Națiunilor, rezultate și program