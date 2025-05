Cum îți poți proteja creierul: 17 obiceiuri simple recomandate de neurologi

Un stil de viață sănătos poate face diferența în protejarea memoriei și menținerea unei minți agere, spun specialiștii. Iată ce obiceiuri recomandă neurologii.

Sănătatea creierului este strâns legată de starea generală a organismului. Chiar dacă bolile degenerative ale creierului nu pot fi prevenite complet prin stilul de viață, acestea pot fi încetinite prin alegeri zilnice inteligente.

„Tot ce este bun pentru corp, este bun și pentru creier”, afirmă dr. Suzanne O’Sullivan, neurolog la National Hospital for Neurology and Neurosurgery din Londra. Ea subliniază că odată cu trecerea anilor, a devenit tot mai atentă la propriul stil de viață: „Cu fiecare an care trece, stilul meu de viață devine tot mai sănătos.”

17 pași simpli pentru un creier sănătos

Într-un material publicat de The Guardian, un grup de neurologi internaționali a prezentat 17 obiceiuri simple și susținute științific, menite să protejeze creierul de deteriorarea cognitivă și să mențină funcțiile mentale cât mai bine odată cu înaintarea în vârstă.

1. Dormitul suficient și la ore regulate

Somnul ajută la eliminarea proteinelor toxice din creier, asociate cu bolile neurodegenerative. Lipsa somnului grăbește declinul cognitiv.

2. Exerciții fizice de cel puțin 3 ori pe săptămână

Mișcarea îmbunătățește circulația, scade tensiunea și stimulează substanțe benefice pentru neuroni.

3. Evitarea consumului zilnic de alcool

Chiar și cantitățile mici consumate regulat pot afecta memoria. Este recomandat doar ocazional.

4. Renunțarea la fumat

Tutunul afectează vasele de sânge din creier și accelerează bolile neurologice.

5. Adoptarea dietei mediteraneene

Legume, pește, leguminoase, cereale integrale și ulei de măsline, toate susțin cogniția și reduc riscul de Alzheimer.

6. Înlocuirea untului cu ulei de măsline extra virgin

Grăsimile saturate sunt inflamatorii, în timp ce uleiul de măsline ajută neuronii și vasele de sânge.

7. Hidratarea corectă

Cel puțin 2 litri de apă pe zi ajută la concentrare și previne durerile de cap.

8. Limitarea consumului de cafea

Prea multă cafeină poate tulbura somnul și provoca migrene.

9. Menținerea echilibrului fizic

Exerciții precum statul într-un picior stimulează coordonarea și zonele cerebrale implicate în mișcare și gândire.

10. Reducerea stresului cronic

Nivelul ridicat de cortizol afectează hipocampul, regiunea memoriei. Relaxarea e parte din îngrijirea creierului.

11. Învățarea constantă

Limbile străine sau un instrument muzical stimulează neuroplasticitatea – capacitatea creierului de a forma conexiuni noi.

12. Cultivarea unei pasiuni

Activități precum lectura, muzica sau șahul mențin creierul activ și motivat.

13. Reducerea timpului petrecut pe telefon

Utilizarea excesivă duce la lipsă de concentrare. Notificările pot fi limitate pentru a reface atenția.

14. Folosirea tehnologiei pentru conexiuni reale

Mai ales pentru vârstnici, conexiunile sociale prin tehnologie reduc riscul de izolare și demență.

15. Îngrijirea vederii și auzului

Problemele cu simțurile pot accelera declinul cognitiv. Aparatele auditive și ochelarii contribuie la interacțiuni sociale active.

16. Purtarea căștii de protecție pe bicicletă

Previne leziunile cerebrale, care pot favoriza bolile neurodegenerative.

17. Acceptarea uitărilor minore ca fiind normale

Uitarea unor detalii nu este întotdeauna semn de boală. Recunoașterea diferenței dintre uitarea obișnuită și simptomele demenței poate preveni anxietatea și favoriza diagnosticarea timpurie.

Creierul uman cântărește aproximativ trei kilograme și controlează fiecare acțiune: de la respirație și clipire, până la gânduri, emoții și amintiri. Este centrul de comandă al corpului tău și merită protejat în fiecare zi.