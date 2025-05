Ce impact va avea decizia CCR prin care sunt secretizate averile familiilor demnitarilor și politicienilor. Explicațiile juriștilor

Decizia CCR care prevede că declarațiile de avere și de interese nu trebuie să includă bunurile și veniturilor soților și copiilor și care elimină și obligativitatea publicării acestora vine pe fondul unei lipse de echilibru între interesul public și cel privat, spun foști judecători CCR. Aceștia argumentează că în timp ce decizia vine în sprijinul protecției datelor cu caracter personal, noile măsuri riscă să creeze noi probleme.

Curtea Constituțională a decis, joi, 29 mai, că declarațiile de avere și de interese nu trebuie să includă bunurile și veniturilor soților și copiilor. Potrivit deciziei, este neconstituțional și articolul care prevede publicarea declarațiilor de avere.

Potrivit fostului președinte al CCR Augustin Zegrean, decizia vine pe fondul problemelor privind protecția datelor cu caracter personal. „Este povestea aceasta cu protecția datelor cu caracter personal. Într-un fel și averea e o chestie personală, dar modul de dobândire ar trebui să se poată verfica”, explică Augustin Zegrean.

În același timp, „faptul că în declarația de interese nu mai trebuie să treacă interesele soțului sau al soției poate duce la probleme complicate”, menționează Augustin Zegrean.

„Să luăm exemplu un consilier local. Într-o comisie la primărie aprobă un proiect sau un contract prin care ia cineva foarte mulți bani de la primărie. Și după ani de zile constați că soția lui era în relație de rudenie cu unul dintre aia. (...) Deci, ar trebui să aibă grijă, dacă tot contează, și ce interese are soția sau soțul, să fie trecuți acolo cu toții acolo cu toții, pentru că altfel se ajunge la lucruri complicate. Dacă tot au vrut să facă ceva, ori o scot de tot, ori nu o scot deloc. Așa împart lucrurile prost. O bucată rămâne din lege, o bucată pleacă”, explica fostul magistrat CCR.

„Curtea Constituțională și legea fundamentală trebuie să realizeze un echilibru între interesul public și interesul privat. Sigur, are prioritate interesul de ordine publică. Vom vedea motivarea, dar sunt convins că va fi vorba despre o intruziune în viața privată a celuilalt soț care trebuia să își declare veniturile avere, a copiilor, care nu erau sub incidența interdițiilor, incompatibilităților pe care le are de militar sau funcționarul. Dar mai este o problemă. Legislația civilă, de data relativ recentă, a consacrat separația de patrimonii de bunuri între soții. Și atunci, dacă soții au regimul acesta al separației de bunuri, nu există temei ca și celălalt soț să-și declare averea, că este a lui exclusivă, nu-i comună cu demnitarul, cu funcționarul”, explică fostul judecător CCR Tudorel Toader.

În contextul în care decizia prevede și că declarațiile de avere nu ar mai trebui să fie publice, Tudorel Toader punctează că autoritățile sunt cele care au datoria să verifice și să depisteze eventuale nereguli: „Sigur, declarația de avere se depune mai departe, de către cel obligat. Dar se depune netransparent, se depune pe platforma la Agenția de Integritate. Care poate să o verifice. N-ar mai fi accesibilă oricui și cu prioritate presei, aici este miza. (...) Este de datoria autorităților judiciare a cercetării penale și a procurorului să descopere, să verifice astfel de situații și să tragă consecințele juridice”.

Decizia CCR nu poate fi atacată, este definitivă și obligatorie.