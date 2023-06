FIFA îi umple buzunarele lui Răzvan Burleanu. Declarația de avere a președintelui FRF. Cât câștigă de la Federație

Răzvan Burleanu și-a publicat declarația de avere chiar în ziua în care România a remizat în Kosovo (0-0), în preliminariile Euro 2024. Șeful FRF a dezvăluit, conform legii, care e salariul său de la Federație, dar și cât încasează de la FIFA și de la UEFA, unde face parte din FIFA Council, respectiv Comitetul Executiv.

Burleanu primește pentru funcția de președinte de la Casa Fotbalului 30.000 de lei pe lună, adică 6.000 de euro. Veniturile sale de la UEFA sunt mici, de 30.000 de euro pe an (2.500 de euro pe lună), grosul venind din partea FIFA.

Forul mondial a virat în conturile românului, în ultimul an, 248.830 de dolari, circa 20.000 de dolari pe lună. În total, Răzvan Burleanu a raportat venituri de 320.000 de euro în ultimul an. Conform declarației sale de avere, președintele Federației Române de Fotbal are 420.000 de euro în bănci, precum și două terenuri intravilane, achiziționate în 2019, dar și un apartament de 116 metri pătrați în Voluntari, cumpărat în 2016.