Fiasco televizat: dovada că românilor li se oferă o glumă proastă, în loc de spectacol ANALIZĂ

Dacă s-ar acorda un premiu pentru cea mai nepotrivită denumire aleasă pentr o competiție sportivă, atunci Superliga noastră ar fi o mare pretendentă la trofeu!

E suficient să te uiți la câteva partide din această întrecere, ca să te convingi că i s-a pus o etichetă comercială care i se potrivește ca nuca în perete. Desigur, există un raționament de marketing pentru că s-a ajuns la această variantă, pentru a promova sponsorul principal. Chiar și așa însă, e tragicomic când vezi reclama cu „Superliga e super!“, după care urmărești – în caz că nu adormi! – chinul fotbalistic de pe teren.

Prima etapă din sezonul 2024-2025, venită după o lună de fotbal premium la Euro 2024, chiar a amplificat această senzație că la noi se joacă un sport care are foarte puține elemente în comun cu ce am văzut în Germania. Pentru că inclusiv cea mai slabă partidă de la Europeanul din acest an a fost la ani-lumină de ce s-a jucat la noi, în weekend.

Dincolo de această constatare, runda inaugurală a Superligii a mai oferit câteva surprize neplăcute.

Hagi, îngrozit de ce a văzut

Indiferent de ce se va întâmpla în partidele rămase din această etapă, cea mai mare surpriză a fost victoria obținută de Unirea Slobozia, o nou-promovată, pe terenul Farului, campioana de acum două sezoane și o formație „abonată“ la play-off.

Deși a alergat după egalare din minutul19, de când Purece a înscris pentru trupa pregătită de Adrian Mihalcea (48 de ani), Farul a pedalat în gol. Într-o partidă deosebit de slabă, per ansamblu, în care, în multe momente, aveai impresia că se joacă un meci de pregătire. Și în timpul căruia te întrebai oare ce a lucrat Farul în cantonamentul de vară?! Pentru că pe teren echipa lui Hagi a arătat ca una în care jucătorii s-au văzut pentru prima dată! Chiar și managerul „marinarilor“ a fost îngrozit de prestația trupei sale, dovadă și analiza sa de după meci.

„E doar începutul, care nu e bun. Când se pierde, e bine să vorbim cât mai puțin și să găsim soluții“, a declarat Hagi (59 de ani).

Neil Lennon, începe presiunea

Altă formație care n-a rupt gura târgului, deși ar trebui să atace podiumul în acest sezon, a fost Rapid, cu nord-irlandezul Neil Lennon (53 de ani) debutând, ca antrenor, în campionatul românesc. Acest egal, 1-1 cu UTA, după o prestație lipsită de strălucire a Rapidului, va crește deja presiunea pe Lennon. Care, la rândul său, e conștient că echipa sa are anumite carențe în acest moment: „Sunt încântat pentru un prim joc, dar am fost inconstanți în repriza a doua. N-am pierdut, dar am avut probleme în defensivă, lucrăm la asta“.

FCSB, „haos“ în primul meci adevărat

După 3-0 cu Corvinul Hunedoara în Supercupa României și 7-1 cu Virtus (San Marino) în prima manșă a turului I preliminar al Ligii Campionilor, FCSB a întâlnit Universitatea Cluj, pe Stadionul Steaua, în ceea ce Mihai Stoica l-a prezentat ca fiind primul test adevărat al verii. Pe care campioana l-a picat cu brio!

În fața unor tribune pe jumătate goale – au fost vreo 10.000 de oameni la un meci jucat pe caniculă, deși startul a fost la ora 22.00! – FCSB a arătat rău! De aici și tirada patronului Gigi Becali, la posturile Digi Sport și Prima Sport, cele care transmit partidele din Superliga românească.

„Sunt meciuri care trebuie câştigate, că avem de luat un alt titlu şi vrem să intrăm în Liga Campionilor. Cum să nu câştigi un meci cu U Cluj, care are cinci jucători care au fost pe la noi acum câţiva ani?! A fost un haos, n-a mai fost fotbal. Dar, într-un fel, vina e a mea. I-am schimbat pe Şut şi pe Lixandru şi, când îi schimbi, pierzi mijlocul terenului şi e haos pe teren. I-am schimbat, că am zis să fim mai buni în atac. Ştiu ce am de făcut de acum. Nu mai schimbi mijlocaşii, ăia nu mai sunt schimbaţi, Lixandru şi Şut, ei nu vor mai fi schimbaţi“, și-a expus Becali planul tactic, confirmând, încă o dată, că Pintilii și Charalambous sunt „de decor“ pe bancă.

În plus, patronul roș-albaștrilor și-a făcut praf noua achiziție, în stilul său caracteristic: „Când găsesc câte unul că joacă ceva zic: «Ia uite ce joacă, e Maradona, Ștefănescu drege, face!». Îl fac vedetă. Ștefănescu (n.r. – Marius Ștefănescu, adus de la Sepsi) trebuia să joace fotbal, n-a jucat. S-a ascuns de minge. La fotbal, trebuie să atingi mingea, nu să fugi de ea. Am vrut să-l scot la pauză, dar am zis să-l mai las. Am greșit. El a vrut să fie vedetă și nu prea a vrut să muncească“.

Criticile lui Becali au vizat și alți jucători, în frunte cu Malcom Edjouma, cel care a provocat penalty-ul din care clujenii au egalat.

„Ei (n.r. – oamenii din staff) mi-au zis că e bun Edjouma. Eu nu mă mai iau după ei. Am văzut ce trebuie să văd. Daniel Popa (n.r. – adus de la Universitatea Cluj) îmi place, cât de cât, se mișcă, dar trebuie să dea gol. A avut o deviere când trebuia să dea gol. Cu Miculescu ce să faci? Trebuie să mai aduc un atacant, n-avem unul acum“, a încheiat Gigi Becali.

Degringolada de la FCSB e alarmantă, în condițiile în care urmează dubla cu Maccabi Tel Aviv (Israel), în turul II preliminar al Ligii Campionilor (23 și 30 iulie).

Prima etapă, prima greșeală de arbitraj

S-a spus, în mod repetat, că arbitrajul video va rări greșelile, dar ele nu vor dispărea de tot. E o realitate pe care o vedem, săptămânal, în Superliga noastră. Și noua ediție a debutat cu o fază controversată în meciul UTA – Rapid (1-1).

Arădenii au marcat pe final, însă golul a fost anulat pentru că a fost precedat de un fault. Doar că faza a fost întoarsă după ce, inițial, centralul Sebastian Colțescu decisese reluarea jocului. Conform protocolului VAR, odată ce jocul a fost reluat la decizia centralului, el nu mai poate fi oprit pentru o fază sesizată după analiza VAR. La Arad însă, Colțescu a întors faza și a anulat golul gazdelor, motivând că n-a funcționat casca și, drept urmare, n-a auzit că s-a comis un fault, înainte ca Omondi să înscrie. Colțescu a fost atenționat, abia după ce al patrulea oficial, Horia Mladenovici, a intrat pe teren și i-a transmis decizia din camera VAR.

Superliga, ediția 2024-2025, prima etapă

Vineri

Farul Constanța – Unirea Slobozia 0-1

Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-0

Sâmbătă

Sepsi – Poli Iași 1-0

UTA – Rapid 1-1

FCSB – Universitatea Cluj 1-1

Duminică

CFR Cluj – Dinamo 3-2

Astăzi

Botoșani – Oțelul Galați 18.30

Petrolul – Gloria Buzău 21.30