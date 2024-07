„Moartea pasiunii“ după „luna de miere“ a fotbalului: reîncepe Superliga noastră dezolantă. Programul etapei

Euro 2024, „luna de miere“ a microbiștilor, a trecut atât de repede, de parcă cineva a apăsat pe butonul de „fast forward“, iar totul s-a derulat pe repede înainte.

Chiar dacă a fost, per ansamblu, o competiție mai slabă, comparativ cu edițiile precedente, ce am văzut în Germania a fost la ani-lumină distanță de ce se joacă în campionatul nostru intern. Ceea ce explică de ce în naționala României au fost jucători care au „rupt norii“ în Superliga noastră, însă au fost aproape „invizibili“ în Germania. Doi dintre ei au fost nominalizați de fostul mare fotbalist, Liță Dumitru (74 de ani), în dialog cu iamsport.ro: „Plecarea lui Florinel Coman de la FCSB (n.r. – s-a transferat în Qatar, la Al-Gharafa) e pierdere pentru noi, aici, că la Euro am văzut cu toţii de ce e în stare... Mai mult s-a plimbat pe teren! Olaru (n.r. – căpitan FCSB) a jucat şi foarte puţin. Dar şi când a fost trimis pe teren, zero! Vă daţi seama? Ăştia doi au fost cei mai buni din campionatul nostru“.

Premieră istorică pentru Anglia

Până să ne dedicăm, în întregime, noului sezon al Superligii, avem totuși un ultim meci de la Campionatul European. Pentru că duminică, la Berlin, se va juca marea finală Spania – Anglia. Care va consemna și o premieră istorică pentru naționala Albionului. Concret, pentru prima dată, Anglia va juca finala unei competiții majore pe teren străin. Acum 3 ani, când au pierdut finala Euro 2020 în fața Italiei (întrecerea s-a desfășurat în 2021 din cauza pandemiei), elevii lui Gareth Southgate au evoluat pe Wembley din Londra. Iar Mondialul din 1966, câștigat de Anglia, a fost găzduit de această țară.

FCSB, favorită

În ceea ce privește campionatul nostru intern, ediția 2024-2025, care va începe în acest weekend, va programa 21 de etape în acest an, până pe 22 decembrie. Va urma pauza de iarnă, competiția urmând a fi reluată în weekend-ul de 18-19 ianuarie 2025. Sezonul regulat se va încheia după etapa a 30-a, programată pentru 8-9 martie 2025. Apoi, primele șase clasate vor merge în play-off, iar ocupantele locurilor 7-16 vor evolua în play-out.

Campioana en-titre, FCSB, rămâne favorită și în acest sezon la câștigarea locului 1. „FCSB primul loc. CFR-ul pe doi, mai mult pentru că a venit Dan Petrescu. Dar cei de la CFR au pierdut mulți jucători. Otele (n.r. – transferat la Al-Wahda din Emirate) e o pierdere, a dat vreo 18 goluri la CFR. Nu mai spun şi de Muhar (n.r. – vândut tot la Al-Wahda) cu zece goluri. Amândoi au mai dat şi niște pase decisive. Nu ştiu pe 3 cine ar putea să fie, Craiova, Rapid, Farul, cam tot echipele astea“, a spus fostul internațional, Basarab Panduru, la Prima Sport.

Euro 2024, ultimele meciuri

Semifinale

Spania – Franța 2-1

Anglia – Olanda 2-1

Finala

Spania – Anglia

Duminică, 14 iulie, ora 22.00, Pro TV și platforma VOYO

Superliga, ediția 2024-2025, prima etapă

Vineri

Farul Constanța – Unirea Slobozia 18.30

Hermannstadt – Universitatea Craiova 21.30

Sâmbătă

Sepsi – Poli Iași 17.00

UTA – Rapid 19.15

FCSB – Universitatea Cluj 22.00

Duminică

CFR Cluj – Dinamo 19.00

Luni

Botoșani – Oțelul Galați 18.30

Petrolul – Gloria Buzău 21.30