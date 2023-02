Federația, prima decizie după Sepsi – Craiova: Comisia de Disciplină s-a reunit astăzi

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, întrunită miercuri, a amânat judecarea cazului de la partida Sepsi Sf. Gheorghe - FCU Craiova 1948, din etapa a 23-a a Superligii, suspendată definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandările xenofobe ale spectatorilor. Conform site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, speţa are ca termen de analiză data de 8 februarie.

În cadrul şedinţei de miercuri, Comisia de Disciplină a FRF a analizat incidentele petrecute în timpul partidei dintre FCU Craiova 1948 şi UTA Arad, din cadrul etapei a 22-a a Superligii, ambele formaţii fiind sancţionate cu penalitate sportivă de 5.000 de lei.

"U Craiova 1948 vs. AFC UTA Arad - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 5.000 lei", precizează site-ul oficial al LPF.

Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminică, în min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandărilor suporterilor celor două echipe.

În min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis în primă instanţă cele două echipe la vestiare din cauza scandărilor xenofobe şi rasiste ale galeriilor celor două formaţii. După o întrerupere de zece minute, jucătorii au revenit pe teren şi jocul a fost reluat, însă arbitrul a suspendat definitiv meciul după doar câteva zeci de secunde, din cauza noilor scandări ale suporterilor.

În urma acestor incidente, clubul de fotbal FC U Craiova 1948 a anunţat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că spectatorii nu vor mai avea acces la meciurile echipei pregătite de Nicolo Napoli pe teren propriu, pe o perioadă nedeterminată.