Emma Răducanu „tremură“: Urmează o cădere uriașă în clasament. Țiriac a explicat marea ei greșeală

US Open 2021 va rămâne în istorie drept turneul în care o puștoaică, venită din calificări, a făcut furori, timp de două săptămâni, la Flushing Meadows. Pentru că atunci, Emma Răducanu a înregistrat zece victorii la rând, fără set pierdut, în drumul ei spre un triumf fabulos.

Din păcate pentru Emma Răducanu (Marea Britanie, 19 ani, 11 WTA), acel parcurs de vis a rămas singurul de acest gen din CV-ul ei. În actuala stagiune, ea are un bilanț negativ în acest moment, 13 victorii, 15 înfrângeri, și doar un alt miracol ar face ca ea să avanseze în fazele superioare de la US Open 2022 (29 august – 11 septembrie).

Cum acest scenariu e puțin probabil, pentru Emma Răducanu urmează o prăbușire în clasamentul WTA. Pentru că va rămâne fără cele 2.000 de puncte acumulate în 2021 și, la startul turneului, va fi undeva în zona locului 80, în ierarhia live, actualizată în timp real.

Țiriac: „De ce a vrut să scape de antrenor?“

Anul trecut, după triumful de la New York, Emma a renunțat, în mod șocant, la antrenorul Andrew Richardson. Iar de atunci, britanica a făcut atât de multe schimbări în stafful ei, încât nimeni nu înțelege ce caută, de fapt, campioana de la US Open 2021?!

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“ de pe gsp.ro, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, până și Ion Țiriac (83 de ani) s-a arătat nedumerit de această strategie a Emmei Răducanu de a-și schimba, periodic, antrenorii. Iată declarațiile fostului jucător:

*În tenis, ești numai atât de bun cât sunt oamenii din jurul tău: familie, antrenori. A fost o explozie la această Emma, din toate punctele de vedere. Dar mă întreb de ce a vrut să scape de antrenorul cu care a câștigat turneul?

*Eu cunosc sistemul britanic, are mulți bani pentru dezvoltare. Ea a crescut bine în acest sistem. Din punct de vedere fizic, britanicii sunt foarte activi, nu te lasă să intri pe teren fără un fizic bun, dacă ești în programul lor.

*Mă întreb de ce a vrut să scape de antrenorul cu care a câștigat US Open? Emma, într-adevăr, a jucat perfect. E păcat, pentru că Răducanu, în interviul pe care l-a dat în limba chineză după US Open, a avut 400 de milioane de urmăritori din China. Vă dați seama ce posibilități are?

*Nu-l cunosc nici pe tăticul ei, pe domnul Răducanu, și nici pe ea. Nu sunt apropiat de ei, pentru că n-am timp să mă duc la turnee, dar ar fi păcat ca ea să dispară.