Eduard Novak, Gică Contra al sportului românesc: Schimbare șocantă de macaz în cazul Sepsi – Craiova

Din „ciorba acră“ care a devenit meciul Sepsi – FC U Craiova, un scandal care s-a „lipit“ de fotbalul nostru intern de o lună și jumătate, lipsea doar intervenția ministrului Tineretului și Sportului! Ceea ce șochează însă în cazul lui Eduard Novak e că acesta a „reușit“ performanța de a-și schimba poziția vizavi de acest caz, în patru săptămâni!

Concret, pe data de 17 februarie, Adevărul a scris aici cum șeful sportului românesc e dezamăgit de verdictul Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, care a decis ca victoria să fie acordată covăsnenilor, la masa verde. Iată ce a spus Eduard Novak atunci, lăsând de înțeles că susține rejucarea meciului de la Sfântu Gheorghe: „Eu cred că rezultatul trebuie să fie decis pe teren. Cred că ar fi cel mai just“.

Acum, după patru săptămâni de acuze, audieri, amânări și interpretări ciudate ale regulamentului, când Comisia de Apel a decis rejucarea meciului – se va disputa, joi, de la ora 21.00 – Eduard Novak e tot nemulțumit. Și susține cu totul altceva, comportându-se ca un veritabil Gică Contra!

Iată ce a spus ministrul Sporturilor despre faptul că Sepsi – FC U Craiova se va disputa din minutul 1, de la scorul de 0-0: „Eu am crezut mereu că va râmâne acea decizie a primei comisii (n.r. - Comisia de Disciplină a FRF). Am sprijinit decizia arbitrului şi a comisiei după care toate s-au răstălmăcit şi cred că a fost o soluţie tip balcanică, ca să fie toată lumea fericită. Se uită faptul că astăzi şi în viitor în toate sălile unde o să joace echipele din zona Harghita, Covasna, această temă a discriminării şi aceste sloganuri vor fi mereu în tribune. E foarte dureros că, atunci când am fi putut tranşa această situaţie, noi am dat liber doar că să se decidă trei puncte aici sau dincolo“.