Eduard Novak, amenințări furibunde cu legea 40: Mesaj tăios transmis federațiilor

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă că obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români în competiţiile naţionale nu este o măsură discriminatorie şi că îşi doreşte să fie dat în judecată de cluburi pentru a vedea "cine are dreptate".

"După cum se vede, astăzi am venit cu un tricou special referitor la ponderea de 40% a sportivilor români. Suntem mândri pentru că este o cauză justă pentru viitorul copiilor noştri şi al sporturilor de echipă din România. Acest minister nu aplicat niciodată amenzi, dar, având în vedere că lucrăm cu bani publici şi avem nişte legi de respectat şi nişte regulamente, trebuie să avem aceste măsuri. Acestea amenzi vor fi aplicate de către directorii DJS, ei se vor deplasa şi vor controla activitatea sportivă în zona lor. Mai avem nevoie un pic de timp şi ei trebuie să înţeleagă sistemul, trebuie să mai lucrăm şi la metodologia de control, dar consider că într-o lună vor putea începe. Au trecut câteva luni şi nimeni nu ne a dat în judecată. Chiar aş dori să ne dea cineva în judecată să vedem cine are dreptate", a spus el.

A dat exemplul altor state

"Cred într-un sistem în care să promovăm mai mulţi sportivi autohtoni şi să creştem baza de selecţie. Iar 40% reprezintă un nivel de bun simţ, pentru că nu putem avea echipe formate doar din străini dacă vrem să creştem sportul. Ordinul de ministrul 500/2022 nu aduce atingere normelor europene, nu încalcă libera circulaţie şi prin urmare nu este o măsură discriminatorie. Toate statele din Vest au diferite măsuri prin care protejează sportul local. Chiar şi în Bulgaria sunt anumite praguri care trebuie respectate în anumite sporturi de echipă. Timp de 30 de ani, directorii Direcţiilor Judeţene de Sport nu s-au folosit de atribuţiile lor în controlarea activităţii sportive, iar prin noul ordin de ministru le dăm pârghiile de care au nevoie", a adăugat Novak.

Insistă că echipele au avut suficient timp la dispoziție

Ministrul a subliniat că prin ordinul emis anul trecut doreşte ca jucătorii români să nu mai stea pe bancă, ci să joace.

"Ar trebui să vorbim un pic şi despre salariile pe care sportivii străini le primesc şi salariile pe care le-ar primi în Europa de Vest. Noi plătim dublu sau triplu faţă de Europa de Vest şi cred că nu suntem la nivelul la care să ne putem permite acest lux. Prin acest 40% noi nu ne legăm de contracte, vorbim de cele două-trei poziţii garantate pentru sportivii români pe terenul de joc. Ordinul este în vigoare de mai multe luni, chiar nu am intervenit deloc pe acest subiect. Au avut timp să îşi organizeze echipele. Interesant este că fiecare club ar avea un număr de sportivi români, dar ei stau pe bancă. Şi vrem să-i ajutăm cu acest ordin să se scoale de pe bancă şi să joace", a explicat el.

În opinia ministrului, echipele de fotbal se încadrează în procentul de 40%, chiar dacă preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, le-a îndemnat pe cluburi ca în cazul în care vor fi amendate să acţioneze în instanţă Ministerul Sportului.

"Înainte de a fi emis ordinul, am avut două rânduri de comunicări cu FRF pe acest subiect. A fost însă la nivel de recomandare, nu s-a spus exact numărul de jucători. Ultima oară, din ce am discutat cu domnul Burleanu, am înţeles că la ei nu este o problemă (n.r. - cu respectarea ponderii de 40% români) deoarece majoritatea echipelor respectă cei 40%", a precizat Novak.

La 7 iulie 2022, Ministerul Sportului a anunţat că începând cu sezonul 2022-2023 impune obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români la competiţiile naţionale în sporturile de echipă. Ulterior, ministrul Sportului, Eduard Novak, a mărit sancţiunile pentru cluburile care folosesc un procent mai mare de 60% de sportivi străini de la 3.000 la 30.000 şi chiar 50.000 de lei pe meci. Mai multe federaţii naţionale printre care FR de Fotbal şi FR de Handbal contestă ordinul de ministru, susţinând că acesta încalcă principiul liberei circulaţii a forţei de muncă, aşa cum este prevăzut în Tratatul Uniunii Europene.