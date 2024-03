Edi Iordănescu, dat peste cap de Rapid - FCSB. Selecționerul, enervat teribil la finalul derby-ului

Selecționerul Edi Iordănescu are mari probleme în perspectiva Euro 2024. Dacă jucătorii de afară îi dau dureri de cap pentru că nu evoluează la echipele de club, nici în țară lucrurile nu stau bine deloc.

Finalul derby-ului Rapid - FCSB a oferit o imagine a deznădejdii a lui Edi Iordănescu. În momentul în care Krasniqi a marcat golul de 4-0, antrenorul naționalei și-a dat ochii peste cap și a gesticulat spre tatăl său, Anghel Iordănescu, un moment sugestiv pentru situația cu care se confruntă selecționerul. Cum o parte a ”stranierilor” face tușa de etape bune, Iordănescu spera ca jucătorii din țară să țină steagul sus.

Însă mult-lăudații Florinel Coman și Darius Olaru au fost dezastru contra Rapidului, Tavi Popescu și-a continuat evoluțiile penibile, Adrian Șut a fost inexistent, în timp ce portarul Ștefan Târnovanu a luat goluri parabile pe toate colțurile și Gigi Becali se gândește să-l scoată din poartă pentru jocurile din play-off. ”A fost cea mai proastă partidă a noastră din acest sezon. Nu am fost montați, nu am fost agresivi. Am arătat rău”, a recunoscut Olaru după partidă.

Kosovarii, o clasă peste românii de la FCSB

În plus, Rrahmani și Krasniqi au făcut ce au vrut contra liderului din Superliga și, să nu uităm, România va juca în toamnă în Liga Națiunilor, contra lui Kosovo, naționala din micuța provincie sârbă fiind principala adversară a ”tricolorilor” în drumul spre barajul pentru Mondial.

Edi Iordănescu, care se pregătește pentru Euro 2024, are o mulțime de jucători cu probleme la echipele de club: Radu Drăgușin, Ianis Hagi, Ionuț Radu, Horațiu Moldovan, Andrei Rațiu sau Olimpiu Moruțan sunt rezerve și vin fără meciuri în picioare la echipa națională. De altfel, selecționerul a cerut LPF ca play-off-ul să se termine cu o săptămână mai devreme față de programarea actuală (25 mai ultima etapă), pentru a avea mai mult timp la dispoziție în vederea pregătirilor pentru turneul final care va începe pe 14 iunie în Germania.