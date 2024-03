Documentul secret pe care Mouratoglou l-a semnat încă din octombrie 2022. Dezvăluirile Simonei Halep

Patrick Mouratoglou a fost și mai este persoana cea mai detestată de fanii Simonei Halep, mulți considerând că antrenorul francez este cel care i-a pătat numele elevei sale. Instructorul de tenis este acuzat că și-a asumat public prea târziu vina în cazul de dopaj al româncei, însă fostul numărul 1 mondial a dezvăluit că Mouratoglou și-a recunoscut greșeala în privința suplimentului contaminat încă din primele momente ale scandalului.

Pe 7 octombrie 2022, Simona Halep a fost notificată oficial de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) în privința faptului că a încălcat regulamentul antidoping. 11 luni mai târziu, sprtiva și-a aflat prima sentință: suspendare de 4 ani, redusă zilele trecute la TAS la 9 luni.

Simona Halep s-a declarat dezamăgită de Patrick Mouratoglou și de staff-ul care i-a recomandat produsul contaminat, dar a apreciat faptul că antrenorul și-a asumat responsabilitatea încă din prima clipă, când a semnat un document ținut la secret de părțile implicate. „Patrick și-a asumat încă din octombrie 2022. Toți cei de la Academie au semnat niște formulare că ei mi-au recomandat aceste suplimente. Într-adevăr, aceste formulare nu au fost date public. Dar tribunalul de la Londra a știut că ei mi-au recomandat aceste suplimente”, a spus Simona Halep, la Antena 3 CNN.

Suplimentele ar fi trebuit controlate mai bine

Chiar și așa, sportiva spune că nu va uita vreodată ce a pățit din cauza echipei lui Patrick Mouratoglou. „Când m-am dus la Academie, am spus că voi crede total în oamenii cu care lucrez. Așa a fost mereu. Când îți angajezi oameni să lucreze cu tine, nu trebuie să ai îndoieli. Așa s-a întâmplat și acum. Eu toată viața mea am fost stresată cu acest lucru (n.r. de dopaj). Niciodată nu m-am gândit că pot trece printr-o asemenea nedreptate.

Când le-am luat din nou (n.r. suplimentele), am mai întrebat o dată. Mai mult nu puteam să fac. Poate ar fi trebuit, dar niciun sportiv nu merge singur la laborator. Acele suplimente puteau fi verificate mult mai bine. Nu voi urî pe nimeni. În viață trebuie să iertăm. Am ajuns la acest nivel, am iertat, dar nu pot uita aceste traume”, a spus Simona Halep.