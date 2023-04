Djokovic, eliminare suprinzătoare în sferturi la turneul ATP de la Banja Luka. Un conațional l-a bătut în două seturi

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (liderul ATP, principal favorit) a fost eliminat surprinzător vineri seara, în sferturile de finală ale turneului ATP 250.

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (liderul ATP, principal favorit) a fost eliminat surprinzător vineri seara, în sferturile de finală ale turneului ATP 250 din localitatea bosniacă Banja Luka, dotat cu premii totale de 562.815 euro, după ce a cedat în două seturi, 6-4, 7-6 (8/6), în faţa conaţionalul său Dusan Lajovic (70 ATP).

Lajovic s-a impus după două ore şi jumătate şi va juca în runda următoare cu învingătorul din partida care-i opune pe cehul Jiri Lehecka (36 ATP, favorit nr. 6) şi un alt sârb, Miomir Kecmanovic (33 ATP, favorit nr. 4).

Miercuri, Djokovic îl învinsese greu pe tânărul francez Luca Van Assche (locul 87), cu 6/7 (4/7), 6-3, 6-2, în optimile acestui turneu.

”Am fost lent, cu picioarele moi. Am ratat o grămadă de mingi și am fost complet ieșit din mână. Uneori am jucat bine, dar mult sub nivelul meu", a declarat Novak Djokovic.

Numărul unu mondial, care are probleme la cotul drept, a fost eliminat săptămâna trecută în optimile turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo de italianul Lorenzo Musetti, după un meci în care campionul sârb şi-a pierdut de opt ori serviciul.

Rezultate de vineri:

Dusan Lajovic (Serbia) - Novak Djokovic (Serbia/N.1) 6-4, 7-6 (8/6)

Alex Molcan (Slovacia) - Laslo Djere (Serbia) 6-2, 4-6, 7-5

Andrei Rublev (Rusia/N.2) - Damir Dzumhur (Bosnia) 7-5, 6-3.