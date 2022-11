Discurs magnific al lui Herve Renard, antrenorul saudiților: „Faceți o poză cu Messi, dacă la asta vă stă gândul” VIDEO

Herve Renard (54 de ani), antrenorul Arabiei Saudite, a devenit unul dintre cei mai apreciați selecționeri de la Cupa Mondială, atât pentru victoria echipei sale în fața Argentinei (2-1) cât și a discursurilor sale impresionante prin care reușește să-și capaciteze elevii.

Discursul motivațional al francezului din pauza meciului Argentina - Arabia Saudită a făcut înconjurul lumii în ultimele zile, microbiștii apreciind modul în care Herve Renard a reușit să-și mobilizeze jucătorii în fața echipei care era văzută drept favorită la câștigarea titlului la CM Qatar 2022.

Ca să le ridice moralul elevilor săi, la pauză, la 0-1 și după 3 goluri anulate Argentinei pe motiv de offside, Herve Renard a pus presiune pe fotbaliștii arabi, acuzându-i că îl respectă prea mult pe Lionel Messi: „Ce facem? Presiunea înseamnă să urci în ofensivă. Messi are mingea la mijlocul terenului și voi vă uitați la el! Scoateți-vă telefoanele și faceți o poză cu el, dacă la asta vă stă gândul.... Cei din față, în apărare, trebuie să preseze”.

„Nu simțiți nimic? Nu credeți că sunteți capabil să întoarceți rezultatul? Haideți, băieți, asta înseamnă Campionatul Mondial! Trebuie să dați totul”, le-a mai spuns Renard, potrivit AS.

Avem un antrenor nebun. Ne-a motivat la pauză, ne-a spus lucruri care ne-au făcut să vrem să mâncăm iarba. Înainte de meci, la discursul premergător meciului, jur că plângeam. Ne-a motivat atât de tare încât nu mai puteam aștepta ca meciul să înceapă, a declarat mijlocașul Abdulellah Al-Malki

Realitatea a dovedit că fotbaliștii saudiți au fost împinși de la spate de cuvintele antrenorului, aceștia marcând de două ori după pauză și câștigând contra Argentinei cu 2-1 - unul dinre rezultatele-șoc ale CM Qatar 2022.

Mai întâi, pe un ton calm, Renard spune în limba engleză: „În primul rând, a durat doar câteva minute ca să primim gol. Se întâmplă în fotbal, este vina noastră. Am împins, am împins, am avut câteva ocazii, dar nu a fost suficient”.

Traducătorul a vorbit cu același patos

Ulterior, Herve Renard a ridicat tonul, a început să țipe și să gesticuleze puternic: „Nu am avut destulă intensitate. Mai mult! Mai mult! Talentul vostru va face diferența! Rămâneți calmi, mai avem 45 de minute! Fiți concentrați, haideți!”. Traducătorul le-a redat fotbaliștilor mesajul cu aceeași ardoare, țipând la rândul său. Fotbaliștii au ascultat atent, iar la final au aplaudat puternic, în cor. Și a urmat minunea!