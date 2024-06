Deșteaptă-te, române: marele atu al naționalei care ne-a scăpat și ne va fi de mare ajutor la Euro 2024 ANALIZĂ

România a jucat peste 270 de minute de fotbal în 2024, cu Irlanda de Nord (1-1) și Columbia (2-3) în martie și, marți, cu Bulgaria (0-0). Oricât de mult te-ai chinui însă, e imposibil să scoți un rezumat de măcar 10 minute, cu niște faze bune ale tricolorilor din aceste amicale!

Iar când liderul naționalei, Nicolae Stanciu (31 de ani), vine în fața microfoanelor și se răstește, cu chef de ceartă, „Ăştia suntem, pe ăştia îi aveţi, noi mergem la Euro“, e clar că băieții s-au supărat pe noi, veșnicii nemulțumiți de pe margine. Și au dreptate!

Ne raportăm mereu la trecut, trăim din amintiri și avem impresia că grupul actual de la echipa națională poate face mai mult, dar nu vrea. În realitate, ăsta e nivelul jucătorilor care sunt acum la prima reprezentativă. Nu degeaba Nicolae Stanciu a încheiat sezonul la o formație mediocră, Damac, locul 10 din 18 în prima ligă saudită. Iar perioada petrecută acolo și-a lăsat amprenta, atât din punct de vedere fizic, cât și sportiv. Mustăciosul căpitan al României are, mai nou, alura unui arab și, din păcate, un joc pe măsura echipei anonime la care evoluează.

E însă totul pierdut pentru România înainte de Euro 2024, în lumina evoluțiilor proaste din acest an? Nici vorbă! „Adevărul“ explică, în rândurile de mai jos, de ce trebuie să savurăm această participare pe care urmează să o avem la un nou turneu final, după 8 ani de așteptare.

Avem o echipă formată după mulți ani

Până la sosirea lui Edward Iordănescu pe banca naționalei, România își pierduse identitatea. Predecesorii actualului selecționer au bulversat formula de start, în mod repetat, de era aproape imposibil să zici cine sunt titularii, oamenii de bază.

Sub comanda lui Iordănescu, avem deja primul „11“ cristalizat pentru Euro 2024 și, inclusiv un copil pasionat de fotbal îl poate rosti: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă (dacă se va reface), Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Mihăilă – Drăguș.

De altfel, după testul insipid cu Bulgaria, singurul moment în care selecționerului i-a scăpat un zâmbet larg a fost când i s-a adresat întrebarea despre formula de start pentru Campionatul European. Răspunsul său, cum că are deja echipa creionată pentru primul meci, confirmă cele scrise mai sus.

Variante bune pentru posturile cu problemă

Amicalul cu Bulgaria a arătat că selecționerul poate răsufla ușurat în privința unor posturi care îi dădeau dureri de cap. Între buturi, el a mers pe varianta Niță, după ce Moldovan s-a „lipit“ de banca de rezerve la Atletico Madrid. Iar Niță s-a dovedit a fi un portar pe care se poate baza la Euro 2024.

Apoi, am găsit un atacant central, Denis Drăguș, care, în acest moment, e peste Alibec (accidentat) și Pușcaș. Chiar dacă n-a marcat contra bulgarilor, Drăguș, cât timp a fost pe teren, a lăsat o impresie bună.

Am redus la minim nivelul așteptărilor

Jocul slab prestat de România în acest an are și un efect pozitiv: am redus la minim nivelul așteptărilor, în perspectiva meciurilor de la Euro 2024!

Când te chinuiești în halul ăsta, acasă, cu Irlanda de Nord, cu Bulgaria (ultimul loc în preliminariile Euro 2024, într-o grupă cu Ungaria, Serbia, Muntenegru și Lituania), niște echipe necalificate pentru Campionatul European, nimeni n-are pretenția să „rupi norii“, în mai puțin de două săptămâni, în Germania. De aici și declarația foarte bună dată de același Stanciu: „În primul rând, nu credeaţi că ne calificăm. Acum o lună erau toţi fericiţi că mergem la Euro. Nu ştiu dacă sunt aşteptările prea mari“.

Din nou, căpitanul are dreptate! Mulți s-au îndoit că România va merge la acest European din ceea ce a fost, probabil, cea mai slabă grupă din istoria preliminariilor. Iar băieții ne-au furnizat o mare surpriză plăcută. Același lucru se poate repeta acum la turneul final! Pentru că orice punct câștigat de această națională, care a arătat foarte rău în amicale, ar trebui celebrat.

Și nu doar că i-am potolit pe suporteri, aducându-i cu picioarele pe pământ, dar am reușit să-i „adormim“ și pe adversarii noștri de la Campionatul European. Nu degeaba Mihai Stoica a rostit o frază antologică, după România – Bulgaria, la Orange Sport: „Am auzit că noi am trimis oameni să observe meciurile Ucrainei. Probabil că şi alţii au trimis să ne vadă pe noi şi cred că n-au înţeles nimic (n.r. - râde)“.

Îndemn pentru fani: bucurați-vă de fotbal!

Dincolo de glume și ironii însă – românul se pricepe de minune să facă haz de necar – există, totuși, speranțe pentru România la acest European.

Fotbalul ne-a arătat, în mod repetat, că e imprevizibil. Cine ar fi crezut că Grecia va câștiga Euro 2004? Sau că Islanda va avansa până în sferturile Euro 2016, eliminând Anglia în optimi? Fotbalul mondial e plin de astfel de surprize.

Și mai e ceva, la cum a arătat România în partidele din acest an, e foarte greu de crezut că putem juca mai rău de atât. De aici, și declarația selecționerului Edward Iordănescu: „De la joc la joc va fi mai bine, am încredere pentru primul meci cu Ucraina. Le cer fanilor să aibă încredere, dar şi răbdare“.

Îndemnul selecționerului trebuie să fie completat cu altul: „Bucurați-vă de fotbal!“. Pentru că, la ce jucători avem la ora actuală, chiar nu se știe când va veni următoarea calificare la un turneu final.

Amicalele echipelor aflate în grupa E de la Euro 2024

*România – Bulgaria 0-0 (Stadionul Steaua)

*România – Liechtenstein (Stadionul Steaua, mâine, ora 21.00, Antena 1)

*Germania – Ucraina 0-0 (Nurnberg)

*Polonia – Ucraina (Varșovia, mâine, ora 21.45, Digi Sport 1, Prima Sport 4)

*Moldova – Ucraina (Chișinău, 11 iunie, ora 19.00, Digi Sport 1)

*Belgia – Muntenegru 2-0 (Bruxelles)

*Belgia – Luxemburg (Bruxelles, sâmbătă, ora 21.00, Digi Sport 2, Prima Sport 2)

*Slovacia – San Marino 4-0 (Wiener Neustadt)

*Slovacia – Țara Galilor (Trnava, duminică, ora 21.45, Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB), Sava (CFR Cluj)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova);

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Grameni (Farul Constanța), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB);

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj).

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.