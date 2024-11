David Popovici și-a exprimat opțiunea pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. Ce a spus Nadia Comăneci

David Popovici (20 de ani), campion olimpic la 200 de metri liber, a vorbit despre alegerile prezidențiale, făcând un îndemn pentru turul doi.

Popovici le-a transmis oamenilor „să voteze inteligent, pentru apărarea democrației și viitorului”, cu ocazia galei „110 ani de olimpism în România”, în care și-a primit mașina de la sponsor.

În condițiile în care Călin Georgescu a fost categorisit ca fiind putinist, deci împotriva unui regim democratic, alegerea lui Popocivi pare evidentă: Elena Lasconi.

„Să voteze inteligent”

„Eu cred că se poate să avem oamenii potriviți alături de noi, alături de sport. Legat de vot, mă bucur că ai adus în discuție. Eu am votat. E foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele prin vot, e dreptul nostru. Nu voi vorbi despre cine am ales pentru turul 1, dar un îndemn pe care îl am pentru turul doi pentru tineri și pentru toată lumea este să voteze inteligent.

Să votăm pentru a ne apăra democrația și viitorul. Pentru turul al doilea trebuie să votăm inteligent. Bineînțeles că Tik Tok-ul influențează, sunt mai puțin șocat pentru că știu nivelul de influență pe care-l poate avea aplicația, dar și numărul imens de ore pe care oamenii îl petrec pe platforma aia”, a declarat David Popovici.

Nadia crede într-o femeie președinte

Prezintă la evenimentul de aseară, Nadia Comăneci, al cărei naș de cununie este fostul lider pesedist Adrian Năstase, a afirmat:

„Politica nu este ceva să mă fascineze, nu o înțeleg, cred că e bine să stau în locul meu de sportiv, unde pot crea ceva și unde îmi pot aduce contribuția la creșterea acestui domeniu. Nu am ce să vă spun pentru că nu înțeleg nici eu”.

În 1996, Adrian Năstase şi soţia sa, Dana, au fost naşi de cununie cuplului Nadia Comăneci-Bart Conner. Iniţial, Nadia l-a vrut naş pe Ion Iliescu, dar cum acesta nu era cununat în biserică, l-a recomadat pe Adrian Năstase.

Cvintupla campioană olimpică a mai zis: „Da, văd capabilă o femeie să conducă, toată lumea se uită în istorie să caute când o femeie a mai fost președintă”.

În turul doi la alegerile prezidențiale au intrat Călin Georgescu, candidat independent care și-a dus o mare parte din campania electorală pe rețeaua de socializare TikTok, și Elena Lasconi, reprezentanta USR. Turul doi al alegerilor prezidențiale se va desfășura pe 8 decembrie.