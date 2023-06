Dani Alves, primul interviu din închisoare. „O poveste înfricoșătoare, despre teamă și teroare”

Dani Alves (40 de ani), arestat la începutul anului după ce a fost acuzat de viol, a oferit primul interviu, pentru presa iberică. Fostul internațional brazilian susține că este nevinovat.

”Nu știu dacă ea (n.r. - cea care l-a acuzat de viol) are conștiința curată, dacă doarme bine noapte, dar eu am iertat-o. Eu am impresia că cineva a sfătuit-o prost, dar apoi și-a dat seama că nu a procedat bine, însă a fost prea târziu. Apelez la conștiința sa.

Eu am dormit liniștit în fiecare noapte. Conștiința mea este curată. Nu am făcut rău nimănui niciodată. Am decis să acord interviul acesta, primul meu interviu, pentru ca oamenii să știe că ăsta este adevărul. Până acum, o poveste înfricoșătoare, despre frică și teroare, a fost expusă, dar această poveste nu are absolut nicio legătură cu realitatea.

Ușa toaletei a fost deschisă tot timpul

Eu am intrat după ea în baia clubului de noapte. Nici măcar nu am închis ușa. Ușa a rămas deschisă tot timpul. Ea putea pleca tot timpul”, a declarat Dani Alves, în cadrul unui interviu acordat jurnalistei Mayka Navarro, citat de Corriere dello Sport.

Dani Alves a ținut să-i prezinte scuzele Joanei Sanz, soția sa, care a decis să divorțeze. ”Singura persoană în fața căreia trebuie să-mi prezint scuzele este soția mea, Joana Sanz”, a spus fostul internațional brazilian, cel mai titrat fotbalist din istorie.

Acuzat de viol petrecut în toaleta unui club de noapte

După o tânără l-a dat pe mâna justiției pe Dani Alves pentru că a violat-o în toaleta unui club din Barcelona, cel mai titrat fotbalist din istorie (43 de trofee) riscă o condamnare între 8 și 10 ani de închisoare. Dani Alves e acuzat de „agresiune sexuală cu penetrare”, specificată în articolul 179 al Codului Penal, și reprezintă motivul pentru care i s-a refuzat anchetarea în libertate sau sub control judiciar, la fel și faptul că ar putea să fugă în Brazilia, țară care nu are acord de extrădare cu Spania.

Fostul fotbalist al Barcelonei și-a schimbat în mai multe rânduri mărturia în privința femeii de 23 de ani, care susține că violat-o în toaleta unei discoteci din capitala Cataluniei pe 30 decembrie, trecând de la afirmația că n-o cunoaște până la recunoașterea actului sexual, dar consimțit, nu forțat.