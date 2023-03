Dani Alves, devastat și părăsit de soție: Scrisoarea deschisă a unui om acuzat de viol

Pe cât de frumos a fost finalul anului 2022 pentru Dani Alves (39 de ani), cu o participare la Mondialul din Qatar cu naționala Braziliei, pe atât de urât a devenit 2023 pentru fundașul sud-american. Pentru că, acuzat de viol, cu dovezi dure împotriva sa, a ajuns după gratii în Spania. Unde se află și acum, în așteptarea derulării cazului.

Doar că, între timp, Dani Alves a primit lovituri pe bandă! Mai întâi, clubul mexican, UNAM Pumas, i-a desfăcut contractul, dându-l, practic, afară! Apoi, a venit șocul cel mare: soția lui Dani Alves a anunțat că divorțează de acesta printr-o scrisoare deschisă pe care Adevărul a publicat-o aici. La care acum, potrivit gsp.ro, a reacționat fostul căpitan al Braziliei, printr-o altă scrisoare deschisă redactată din închisoare.

Ce a scris Dani Alves?

*Draga mea, Joana, au fost aproape 8 ani de iubire, respect și grijă. Ultimii ani au fost cei mai plăcuți. Tu și cei doi copii sunteți cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viața asta.

*Am crescut împreună de când am început această viață. Am fost unul lângă celălalt în toți acești ani. Acum, în aceste momente grele, regret decizia ta și sper că viața îmi va da încă o șansă să pot să te iubesc.

*Înțeleg durerea pe care ți-o provoacă această situație nedreaptă pe care o trăim. Înțeleg că nu ai putut rezista acestei presiuni. Faptele de care sunt acuzat sunt departe de valorile mele: iubire, viață și respect. Voi continua să lupt, așa cum am făcut-o mereu, crezând în mine și avându-i alături pe cei care știu cine sunt cu adevărat. Voi lupta până la final, având parte de iubirea copiilor și a părinților. Vă voi demonstra tuturor că sunt nevinovat.