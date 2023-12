Danemarca nu face cadouri. România primește două lovituri grele într-un singur meci

Naționala de handbal a României a sperat degeaba la o minune la Campionatul Mondial de handbal. Danemarca a trecut lejer de Polonia și s-a calificat, alături de Germania, în fazele eliminatorii ale turneului final.

Învinse de nemțoaice, 22-24, într-un meci crucial, elevele lui Florentin Pera aveau nevoie de trei minuni pentru a prinde locul 2 în grupa principală și implicit calificarea în sferturile de finală ale Mondialul de handbal. Prima s-a înfăptuit când Japonia a trecut incredibil de Danemarca, 27-26, a doua ar fi trebuit să se întâmple sâmbătă seară, când nordicele întâlneau Polonia, iar ultima, luni, în meciul cu Germania.

Am ratat prezența și la Jocurile Olimpice de la Paris

Însă Danemarca nu face doi pași greșiți unul după altul. După sincopa cu niponele, danezele au trecut lejer de Polonia, cu 32-22 (15-12), meci în care am avut un sigur moment de speranță, imediat după pauză, când diferența s-a redus la doar 2 goluri. Susținute frenetic de public, nordicele au zburdat până la final, punând pe tabelă un ecart de 10 goluri, meci în care și-au asigurat prezența în sferturile de finală ale Campionatului Mondial.

Pentru România, a fost un nou turneu final ratat, chiar dacă am arătat bine în două partide, cu Serbia și Japonia. Însă eșecul de la Mondiale vine la pachet cu o altă nereușită: nu vom merge nici la Olimpiada de la Paris 2024. Pentru că primele 8 locuri și, prin jocul rezultatelor, încă 1-2 poziții la competiția găzduită de Danemarca, Suedia și Norvegia ne-ar fi asigurat participarea la turneele preolimpice, unde am fi putut obține biletele pentru Paris 2024.

Cupa Mondială 2023, Grupa Principală III

Astăzi

România – Japonia 32-28

Serbia – Germania 21-31

Danemarca – Polonia 32-22

Clasament

1. Germania 8p

2. Danemarca 6p

3. România 4p

4. Polonia 4p

5. Japonia 2p

6. Serbia 0p

Germania și Danemarca merg în ”sferturi”.

Ultimul meci al tricolorelor

*Luni, 11 decembrie: Polonia – România 19.00