Florentin Pera, explicații după eșecul cu Germania. Nu-și asumă nimic și dă vina pe jucătoare

Selecționerul Florentin Pera nu și-a asumat eșecul cu Germania, 22-24 (12-9), joi seara la Campionatul Mondial de Handbal. El a dat vina pe lipsa de inspirație a ”tricolorelor” în fața porții adverse, pe jocul mai slab al Cristinei Neagu din partea a doua a meciului și a anunțat că anumite jucătoare nu vor mai veni la națională în viitor.

România a fost învinsă de Germania, în primul meci al grupei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin și e pe locul 5, cu două puncte, în condițiile în care doar primele două clasate merg în ”sferturi”. Șanse de a prinde poziția secundă și de a obține implicit un bilet către turneele preolimpice mai sunt, însă doar teoretice: noi să batem Japonia și Polonia, iar Danemarca să se încurce cu Polonia și Germania.

„Sunt mulțumit de prima repriză, am jucat bine, o apărare foarte bună, dar în repriza a doua, Germania a fost mai puternică. Nu am jucat la același nivel. În atac, am încercat să schimb ceva, dar Germania a marcat prin flancuri.

În repriza a doua, am ratat prea mult pentru acest nivel. Am avut opt situații unu la unu, cred că au fost momente importante în care puteam rămâne aproape de Germania. Asta e situația, am venit să luptăm până la capăt. Trebuie să câștigăm împotriva Poloniei și a Japoniei”, a spus Florentin Pera la DigiSport.

Mulțumit de Neagu doar în prima repriză

Pera a comentat și debutul vedetei României la actuala ediție a Campionatului Mondial, Cristina Neagu bifând primele minute după accidentare: ”A jucat bine în prima repriză. În cea de-a doua parte a fost obosită. Este o jucătoare cu o experiența foarte mare, este bine în acest moment, dar din punct de vedere fizic nu este la sută la sută. Am vrut să îi dau șansa de a ajuta echipa, pentru că este cea mai importantă jucătoare. Cred că am ratat prea mult. Și dacă ratăm așa este dificil să câștigăm împotriva Germaniei”.

Selecționerul României spune că pe viitor va miza pe jucătoarele tinere, la națională urmând a avea loc un schimb de generații, în condițiile în care vedeta noastră se va retrage după Campionatul Mondial: ”Am vrut să risc, dar nu am găsit cele mai bune soluții. Am greșit și nici nu a mai fost cazul să insist cu sistemul cu doi pivoți. Nu îmi reproșez că am luat time out-ul târziu când ele au revenit de la 15-12 la 15-16, pentru că am avut ocazii. Puteam să-l cer și mai repede, dar noi tot trebuia să finalizăm din situațiile pe care ni le-am creat.

Va miza pe jucătoarele tinere

Sigur că mai departe voi da șanse jucătoarelor tinere. Eu am promovat foarte multe jucătoare tinere în ultimul an, le-am dat încredere, sunt jucătoare de perspectivă, de aceea unele sunt și aici. Meciul de astăzi a fost unul de mare încărcătură și am mers pe jucătoarele cu experiență, pentru că ele au mai trecut prin astfel de momente.

Nu am vrut să risc și să le expun într-un astfel de meci, însă sigur că le voi da credit în viitor. Va trebuie gândită, încă nu este momentul, și o restructurare. Va fi imperios necesar să facem un schimb de generații”, a încheiat Pera.

Cupa Mondială 2023, Grupa Principală III

Rezultate de joi

Serbia – Polonia 21-22

Germania – România 24-22

Danemarca – Japonia 26-27

Clasament

1. Germania 6p (golaveraj: +19)

2. Danemarca 4p (+19)

3. Polonia 4p (-13)

4. Japonia 2p (-2)

5. România 2p (-9)

6. Serbia 0p (-14)

Primele două clasate merg în sferturi.

Programul ”tricolorelor”

*Sâmbătă, 9 decembrie: România – Japonia 16.30

*Luni, 11 decembrie: Polonia – România 19.00

Digi Sport și Prima Sport transmit Mondialul de handbal feminin.