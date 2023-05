Dan Șucu, despre FC Botoșani: „Este un club vasal economic domnului Becali”. Reacția lui Iftime

Continuă seria săgeților aruncate din Giulești către Botoșani. Patronul Rapidului a făcut o serie de afirmații care l-au iritat la maximum pe Valeriu Iftime.

„Tot ce are legătură cu noul sistem competițional, cu play-off și play-out, curăță fotbalul de înțelegeri, de posibilități de a anticipa rezultatele. Acum, în play-off, nu mai există vreun club care să fie, să spunem, vasal altui club. Vasal consider un club cum e Botoșaniul, club vasal economic clubului domnului Becali. Iar să fii vasal este groaznic! Din punctul meu de vedere, vasalitatea asta economică este de evitat”, a declarat Dan Șucu în studioul Gazetei Sporturilor.

Șucu s-a referit și la Gheorghe Hagi, despre care spune că nu este vasal lui Becali deoarece are ambiții personale, iar de la Academia Hagi sau de la farul Constanța au cumpărat jucători aproape toate cluburile.

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a reacționat rapid la declarațiile făcute de Dan Șucu arătând că în 2022 clubul său a vândut fotbaliști de 600.000 de euro la FCSB și de 700.000 în Polonia. „Vasalul cui suntem?”, se întreabă Iftime.

„Nu recunosc un personaj care spune așa ceva despre FC Botoșani. Nu am fost niciodată subordonat, am făcut afaceri cu orice club din România care cumpără fotbaliști. A fi vasal sau subordonat înseamnă să depinzi de cineva, să-i faci niște favoruri. Nu, am vândut fotbaliști pe o piață liberă destul de strânsă”, a mai spus finanțatorul FC Botoșani.

În continuare, și Iftime a făcut referite la Gheorhe Hagi: „Înseamnă că Hagi este nu vasal, ci tatăl vasalilor! Iar UTA, care a luat 1,7 milioane de la FCSB, nu e mai vasal decât mine? Sunt oameni cu o limită a informațiilor, aud ceva și repetă”.