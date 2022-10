Dan Petrescu, bulversant după 0-3 cu Sivasspor: „Unul dinte cele mai bune meciuri ale noastre”

Sivasspor a dat de pământ cu CFR Cluj (3-0) în etapa a 5-a a grupelor Conference League, rezultat greu de imaginat după ce campioana României trecuse de Slavia Praga atât în deplasare, cât și acasă.

Dan Petrescu, antrenorul feroviarilor, un obișnuit al declarațiilor ciudate, spune că este mulțumit de jocul echipei ale, în ciuda rezultatului dezastruos. „A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, în prima repriză am luat gol din ofsaid, am avut avut 3 ocazii mari, apoi am luat și autogol…

A trebuit apoi să risc, știam că ei vor fi periculoși dacă le dăm spații. Am pierdut, 0-3, nu e bine, dar e bine că suntem în continuare în cărți, la mâna noastră, să câștigăm joi cu Ballkani și ne calificăm în primăvara europeană. Nu-mi reproșez nimic. Nu cred că a fost apărarea în piuneze, am fost prinși pe contraatac.

Primul gol a fost primit din ofsaid, al doilea autogol... ce să le zici fundașilor? A jucat și bine Janga, păcat de el că a dat autogol. Nu sunt supărat pe echipă, pe jucători, doar pe rezultat și că nimic n-a fost în favoarea noastră în seara asta.

Sivasspor are jucători de mare, mare calitate, orice jucător de la ei joacă în națională și câștigă bani foarte mulți. Dar meritam mai mult din cele două meciuri cu ei. Dar ăsta e fotbalul, cu Slavia poate nu meritam chiar 6 puncte”, a declarat Petrescu la ProArena.

Clasament Grupa G

1. Sivasspor 5 10-6 10p

2. CFR Cluj 5 4-5 7p

3. Slavia Praga 5 5-6 7p

4. Ballkani 5 8-10 4

Primul loc merge în „optimile” Conference League, iar ocupanta poziției doi se va califica în „16”-imi

Ultima etapă

CFR Cluj - FC Ballkani (3 noiembrie, 19.45)

Slavia Praga - Sivasspor (3 noiembrie, 19.45)