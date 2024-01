„Cutremur“ după Rapid – Craiova: Mititelu a făcut prăpăd la ieșirea de pe stadion VIDEO

„Boala Becali“ se răspândește în fotbalul românesc! Aceasta a fost concluzia unui articol publicat Adevărul și, din păcate, confirmarea acestei realități deosebit de grave o avem acum, după un meci splendid, Rapid – FC U Craiova 1948 (4-3). Pentru că, la final, s-a văzut, încă o dată, disprețul unui finanțator din Superliga noastră pentru rolul și meseria de antrenor.

La ieșirea de pe stadion, văzând microfoanele reporterilor, patronul oltenilor, Adrian Mititelu, s-a dezlănțuit și l-a călcat în picioare pe... Giovanni Constantino (39 de ani). Adică, pe omul pe care l-a instalat chiar el pe bancă, după ce, oricum, a schimbat antrenorii în acest sezon ca pe șosete. Mititelu a pus înfrângerea de vineri în cârca lui Constantino pentru schimbările făcute în timpul partidei și i-a cerut chiar să-și dea demisia!

Ce a declarat Adrian Mititelu după Rapid – FC U Craiova 1948?

*Așa ceva n-am pățit niciodată, e greu de digerat. Va fi un drum lung și greu până la Craiova. Meciul l-a pierdut Costantino, a făcut niște tâmpenii. Așa ceva... Antrenor care să facă așa prostii n-am avut niciodată. Îl scoți pe Bauza, pe care îl vor două cluburi. Era cel mai bun de pe teren și îl scoți! Pe Baeten, la fel.

*Nu pot să mai stau la discuții, am pierdut meciul pe mâna unor decizii aberante. Poate își dă demisia. Vedeți când le dăm prea multă libertate antrenorilor?

*Cheltuim mulți bani, e multă pasiune, determinare, ne-am dorit să câștigăm meciul. Jucătorii au jucat bine, s-au dăruit, dar în minutul 65 a luat-o razna. Nu-mi explic, să scoți cei mai buni jucători de pe teren?! N-aveau niciun rost schimbările.

*Am pierdut în fața unei echipe foarte bune, cu un public frumos, cu un arbitru care dă 15 la sută gazdelor, nu 5. Ne-am bătut singuri. Domnul Costantino a făcut niște trăsnăi foarte mari, pe care nu știu dacă pot să le diger.

Cum a explicat Giovanni Constantino înfrângerea cu Rapid?

*Cred că FCU a fost echipa mai bună, am făcut un meci fantastic, am jucat cu personalitate. Dacă cauți pe transfermarkt, o să vezi că FCU e cea mai tânără echipă din Superliga. N-am reușit să gestionăm unele situații, s-a văzut lipsa de experiență.

*Am încercat să facem tot ce a ținut de noi. Cred că am fost mai buni timp de 75 de minute. Am terminat meciul cu mulți jucători de 21-22 de ani, cred că au un potențial mare, dar e posibil să faci astfel de greșeli, care ne-au costat astăzi trei puncte.

*Penalty-ul Rapidului a schimbat soarta meciului. Ei au cheltuit două milioane de euro pe transferuri cu un motiv, au jucători cu experiență, cu calitate. A fost prima dată când fundașii centrali au jucat în echipă. Cred că e nevoie să mai aducem un fundaș central.

*Nu vreau să intru în detalii, poate că portarul putea să facă mai mult. E vorba de mentalitate. La 3-3 trebuia să plecăm cu minge lungă. După o aruncare de la margine am primit și golul 4. Nu e greșeala lui Gurău, e lipsă de experiență. Dacă aveam experiență, am fi degajat mingea acolo.

*Nu știu dacă a fost sau nu penalty, nu vreau să caut alibiuri, rezultatul oricum nu se va schimba. E al 12-lea meu meci în România și n-am primit vreun penalty.

Superliga 2023-2024, etapa a 22-a (prima din 2024)

Vineri

Sepsi – Poli Iași 6-0

Rapid – FC U Craiova 1948 4-3

Sâmbătă

Universitatea Cluj – Hermannstadt 17.00

Petrolul – Dinamo 20.00

Duminică

Botoșani – CFR Cluj 15.00

Universitatea Craiova – Farul 20.00

Luni

Voluntari – Oțelul Galați 17.00

FCSB – UTA 20.00

Clasament

1. FCSB 21 13 5 3 38-20 44

2. CFR Cluj 21 10 6 5 37-21 36

3. Rapid 22 9 9 4 38-25 36

4. Universitatea Craiova 21 9 7 5 31-23 34

5. Sepsi 22 9 6 7 33-25 33

6. Farul Constanța 21 8 6 7 30-31 30

7. Hermannstadt 21 6 11 4 27-23 29

8. Universitatea Cluj 21 7 8 6 28-31 29

9. Petrolul 21 5 12 4 22-22 27

10. FC U Craiova 1948 22 8 3 11 36-37 27

11. Oțelul Galați 21 5 11 5 22-22 26

12. UTA 21 5 9 7 23-28 24

13. Voluntari 21 6 6 9 26-34 24

14. Poli Iași 22 5 8 9 25-37 23

15. Dinamo 21 4 4 13 13-31 16

16. Botoșani 21 1 9 11 20-39 12

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.