Cursa lui David Popovici, diseară, la trei posturi TV: românul e în fața unui moment istoric

David Popovici (19 ani, CS Dinamo) a dominat seriile și semifinalele probei de 200 de metri liber, duminică, la Paris. Adevărul a arătat aici că inclusiv timpii celor opt finaliști ai probei demonstrează, în mod evident, că Popovici e principalul favorit la cucerirea aurului olimpic, singurul titlu major care îi lipsește din cariera deja stelară de până acum.

Diseară, în bazinul complexului La Defense Arena, David are o întâlnire spectaculoasă cu istoria! Din mai multe motive. În primul rând, cum am notat deja, el are șansa câștigării unei medalii olimpice, în premieră. Apoi, o asemenea performanță l-ar propulsa în clubul select al înotătorilor români care au ajuns pe podium la o ediție a Jocurilor Olimpice.

La ora actuală, România are un total de 9 medalii olimpice cucerite de înotători, de-a lungul istoriei. Iată când și de către cine au fost câștigate aceste medalii:

*3 medalii de aur: Camelia Potec (200 de metri liber, Atena 2004), Diana Mocanu (100 de metri spate, Sydney 2000), Diana Mocanu (200 de metri spate, Sydney 2000)

*2 medalii de argint: Beatrice Câșlaru (200 de metri mixt, Sydney 2000), Noemi Lung (400 de metri mixt, Seul 1988)

*4 medalii de bronz: Răzvan Florea (200 de metri spate, Atena 2004), Beatrice Câșlaru (400 de metri mixt, Sydney 2000), Noemi Lung (200 de metri mixt, Seul 1988), Aneta Pătrășcoiu (200 de metri spate, Los Angeles 1984)

Văzând lista de mai sus, ne dăm seama că David Popovici poate aduce prima medalie olimpică pentru România la înot după o așteptare de 20 de ani! Ceea ce face cu atât mai palpitantă cursa sa din această seară. Ea va putea fi urmărită live, după ora 21.40, pe TVR1, TVR Sport, Eurosport, dar și pe platforma de streaming Max.