CTP, analiză fotbalistică rară pentru Euro 2024: verdict despre națională și comentariile de la Pro TV

Cristian Tudor Popescu, un comentator savuros, a devenit foarte căutat de presa sportivă datorită analizelor sale pe tenis. Indiferent dacă ești de acord cu el sau nu, CTP nu te poate lăsa indiferent. Și nu doar când oferă „radiografii“ sportive!

Acum, într-o analiză fotbalistică rară, reputatul gazetar a disecat Euro 2024 pentru gsp.ro. Surprinde acest lucru și din alt motiv. CTP a renunțat, în octombrie 2023, la rubrica sa din „Gazeta Sporturilor“ după plecarea jurnaliștilor care au intrat în conflict cu trustul Ringier. Acest amănunt nu l-a împiedicat însă pe CTP să vorbească, pe larg, cu jurnalistul Remus Dinu despre turneul final din Germania.

Ce a declarat Cristian Tudor Popescu pentru gsp.ro?

*Despre România – Belgia - Chiar și pierzând în fața Belgiei, România a jucat curajos, în viteză, a jucat pe atac, pe contre. Nu a încercat să se baricadeze în propriul careu în niciun moment, ceea ce este foarte important. Aș vrea să-i văd jucând așa și cu Slovacia!

*Despre România la Euro 2024 până acum - E prima dată după nici nu mai știu câți ani când mă uit cu plăcere la ce joacă naționala de fotbal a României! Indiferent că a câștigat cu 3-0 sau a pierdut cu 0-2, au jucat fotbal acești băieți! Acesta este lucrul cel mai important. S-a produs un soi de limpezire, de clarificare a jocului naționalei României. De asemenea, un lucru extrem de important după părerea mea - și care face o mare diferență față de ce vedeam până acum - este că a crescut viteza de joc, viteza combinațiilor. Până acum, echipa națională a României mi se părea statică. Combinațiile erau făcute la o viteză redusă, cu jucători stând pe teren. Acum, ele se produc într-o viteză sensibil mai mare, ceea ce dă calitate jocului echipei. De asemenea, remarc faptul că echipa cu care Edi Iordănescu a venit la Europene e una orientată pe atac, ceea ce, din nou, este un lucru îmbucurător. Întotdeauna am considerat că scopul jocului de fotbal este golul! De multe ori, jocul ăsta se practică pentru a da gol, nu pentru a face, de pildă, zece rezultate consecutive de 0-0.

*Despre România – Slovacia - După părerea mea, ar trebui să facem același joc ca până acum. M-ar dezamăgi mult să-i văd pe ai noștri jucând la meci egal. Sau, mai rău, la meci nul, la 0-0. E important ce impresie lăsăm aici, în primul rând, pe mine asta mă interesează foarte mult. Ce impresie lăsăm Germaniei, că jucăm în Germania, ce impresie lăsăm tuturor celor prezenți aici, Ucrainei... Dacă România face un pas înapoi acum și încearcă să joace meschin, la rezultat, greșește, după părerea mea! Și cred că rezultatul poate fi obținut așa, jucând ca până acum, curajos. E posibil ca la sfârșitul meciului să avem un rezultat de egalitate, dar el să nu rezulte dintr-un calcul meschin, ci dintr-un joc de fotbal adevărat, așa cum a fost până acum.

*Despre suporterii români din Germania - Remarcabile imaginile (n.r. - cu suporterii români). Dom'le, s-au produs niște schimbări într-un timp scurt... Parcă miraculoase! Acesta e termenul. Nu știu ce să cred. Parcă și calitatea suporterilor a crescut. Mie, de multe ori, nu-mi plăceau suporterii naționalei noastre. Aveau manifestări uneori destul de greu suportabile. Mi-amintesc și că s-a întâmplat ceva cu «Kosovo e Serbia» la un moment dat și alte lucruri de soiul ăsta. Acum, acești suporteri mi se par de altă calitate. Încurajează în mod frenetic chiar, dar pozitiv, și aș zice civilizat naționala României. Fără accente nepotrivite ca până acum. Este impresionant să vezi așa ceva! S-a produs o schimbare și printre suporteri. Nu înțeleg cum! De asemenea, faptul că au venit români de prin toată lumea să susțină naționala... Iarăși, e o premieră după părerea mea. Eu n-am mai văzut așa ceva în istoria jocurilor naționalei și, în general, în istoria sportului românesc. Mai ales după traversarea acestui «deșert» de ani și ani de zile... Nu am o explicație pentru aceste lucruri.

*Despre comentatorii Pro TV - Vreți să vă mai spun o schimbare? Totul se schimbă și e miraculos... Comentariile celor de la televizor nu mai sunt absurd patriotice. Am și scris la un moment dat, nu mai știu la ce meci... Cei doi comentatori desfășurau un alt meci în comentariul lor decât ce era pe teren. Părea că noi jucăm extraordinar, că suntem pe cai mari, că-i zdrobim pe adversari. Pe teren, dimpotrivă, se întâmpla contrariul! Asta considerau ei că e un comentariu patriotic, ca și cum cei din teren i-ar fi auzit și s-ar fi mobilizat. Atingând absurdul! Or, acum am văzut, în meciul cu Belgia, comentarii bune... Sigur, în favoarea echipei naționale, dar apăsând pe aspectele pozitive ale jocului nostru și, în același timp, recunoscând superioritatea uneori netă, vizibilă, a echipei Belgiei. Iată și aici un progres îmbucurător! Au avut o atitudine patriotic realistă, care e mult mai plăcut de ascultat și de privit decât ce auzisem până acum, pentru unul ca mine. Nu am o explicație pentru toate aceste îmbunătățiri apărute peste noapte, efectiv.

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina 1-2 (Dusseldorf)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA 2-0 (Koln)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)