CTP, acid după meciul lui Halep: „Bucuria și măgăria“. Comentariul său, viral în mediul online

Cu siguranță, meciul Halep – Badosa a generat un rating important pentru Digi Sport 1, postul care a transmis confruntarea care a marcat revenirea Simonei într-un turneu după 568 de zile. Mai ales că întâlnirea de la Miami s-a disputat la o oră bună pentru publicul din România, în jurul orei 22.20.

Printre cei care au așteptat cu mare interes duelul din primul tur s-a numărat și Cristian Tudor Popescu. Reputatul comentator și-a publicat, astăzi, concluziile de după revenirea Simonei pe teren. El a fost destul de mulțumit de jocul practicat de fostul lider WTA, după o absență atât de lungă, însă s-a arătat scârbit de atacul lansat de Caroline Wozniacki aspura lui Halep.

Ce a scris Criastian Tudor Popescu pe Facebook?

Simona – bucuria și măgăria

Spuneam că graficul la reintrarea „în atmosferă” a Simonei Halep va începe, cel mai probabil, cu un meci bun, în care va fi dusă de setea de a juca tenis după atâta vreme. Așa s-a și întâmplat, dar nu un meci întreg, ci un set.

Primul set în fața Paulei Badosa a fost remarcabil nu numai prin scor, 6-1 pentru Simona, dar și prin atitudinea ei pe teren. A jucat „în dușmănie”, dar cu bucurie, vrând parcă să șteargă multele luni dureroase prin care a trecut. A arătat tonică, hotărâtă, a avut realizări tehnice deosebite, în special cu reverul, nu s-a văzut „rugină” pe ea. Apoi, inevitabil, fizicul a început să-i cedeze în fața schimbării jocului de către Badosa, din ce în ce mai tare și agresiv. Nu ca rezistență generală. Aici se vede că Simona nu a încetat să se antreneze, ci la încheieturi, acum umărul drept.

Cred că acest meci pierdut e un câștig pentru Simona, pentru că îi deschide perspectiva revenirii la nivelul care a consacrat-o. Așa că n-ar trebui să o afecteze măgăria „tractoristei” Wozniacki, care a zis că jucătoarele depistate pozitiv n-ar trebui să primească wild-card-uri, să fie obligate s-o ia de la zero. Răspunsul Simonei a fost calm și ferm: „Să citească decizia TAS. Nu m-am dopat, nu am trișat”.