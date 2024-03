Halep, cea mai dulce înfrângere: Simona, admirabilă, învinsă de Badosa. Ce ne-a arătat jocul ei la Miami

Iubitorii tenisului din România ar trebui să le mulțumească de două ori organizatorilor turneului Miami Open. Mai întâi, pentru wild-card-ul acordat Simonei, în regim de urgență. Iar apoi pentru că au programat meciul de revenire al româncei, după un an și jumătate, la o oră excelentă pentru noi: 22.00. Iar Halep – Badosa s-a dovedit a fi un spectacol savuros.

Un duel între două jucătoare în revenire, ce-i drept din motive diferite și după absențe incomparabile, partida a debutat, totuși, cu Simona dominată de emoții. Constănțeanca a început întâlnirea, zâmbind larg spre românii din tribune, dar a avut nevoie de câteva minute pentru a se readapta mental la tenisunea unui meci oficial. De altfel, Halep a pierdut primul game la zero și, atunci când a trecut la serviciu, a început cu o dublă greșeală.

Din fericire, de aici încolo, jocul Simonei s-a tot îmbunătățit pe măsura trecerii minutelor. Cu precizarea că greșelile au fost cam multe, dar mult mai puține decât cele ale Badosei. Iberica de 26 de ani a fost, pur și simplu, catastrofală din acest punct de vedere! Și statistica de la finalul primului set, cu 24 de erori neforțate în dreptul Paulei, vorbește de la sine.

După ce și-a făcut serviciul pentru 1-0, Badosa (80 WTA) s-a dezintegrat. S-a agățat cu disperare de game-ul al 6-lea, la scorul de 4-1 pentru Halep, dar și aici a comis o sumedenie de erori. Simona a salvat cinci mingi de break și, la capătul unui game incredibil de lung, s-a distanțat la 5-1.

Acest game, cu repetate șanse irosite de a se apropia la 4-2, a distrus-o complet pe fosta ocupantă a locului 2 mondial. De altfel, în game-ul următor, Paula a cedat pe serviciul propriu la 15. La revenirea ei pe teren după un an și jumătate, Halep a tranșat primul set, în mod categoric, după 38 de minute: 6-1!

„Simo“, probleme la umărul drept pe finalul setului secund

Actul secund a început, în mod identic, cu primul. Cu fiecare jucătoare făcându-și serviciul: 1-1. Apoi însă, spre deosebire de primul set, Badosa s-a dus la 2-1, reușind break-ul. Încurajată de acest prim moment pozitiv, cu două game-uri câștigate la rând, Paula a consolidat imediat acest break: 3-1. Replica Simonei? Una excelentă. Românca s-a dus la 40-0 și și-a făcut serviciul, fără emoții, la 15, câștigând punctul decisiv cu un as. 6-1, 2-3 după fix o oră de joc.

Au urmat trei game-uri în care s-a mers pe serviciu, iar la 5-3 pentru Badosa, Halep a servit pentru a rămâne în set. Cu un game slab de serviciu, Simona i-a oferit adversarei prima minge de set cu o dublă greșeală. Din fericire, a reușit să o salveze. Au urmat patru mingi de 5-4 pentru Halep, ultima fiind și valorificată de fosta ocupantă a locului 1 mondial.

La acest scor, constănțeanca a solicitat intervenția fizioterapeutului, având probleme la umărul drept. După o sesiune de masaj chiar pe marginea terenului, „Simo“ a revenit în meci, fiind la primire pentru a rămâne în set. Paula a făcut însă un game solid de serviciu și s-a dus repede la 40-0, având alte trei mingi de set. Pe primele două le-a irosit. Pe ultima a valorificat-o cu un serviciu perfect: 6-4 pentru Badosa după un set doi de 50 de minute.

Halep, surclasată în decisiv

Din fericire pentru Halep, problemele de la umăr au dispărut în debutul setului decisiv. Iar Simona și-a făcut serviciul la zero pentru a trece în frunte: 1-0. Replica Paulei a fost aproape pe măsură: game câștigat pe serviciul propriu la 15, cu un as. Din păcate, imediat, „Simo“, debusolată, și-a cedat serviciul la zero!

Aflată pe val, Badosa a început game-ul următor cu un as, al 5-lea din meci. Degeaba însă! Elanul ei a fost tăiat imediat de Simona, care a „reparat“ ce stricase în game-ul anterior, cu niște retururi fabuloase: 2-2. Iar românii din tribune, încântați, au început să scandeze energic: „SI-MO-NA“, „SI-MO-NA“, „SI-MO-NA“.

Surprinzător un pic, Badosa, cu un joc totuși îmbunătățit față de primul set, a reușit să-și păstreze echilibrul emoțional. Și a realizat un nou break, trecând încă o dată în frunte: 3-2. Imediat, iberica s-a și desprins, făcându-și serviciul la zero: 4-2 Badosa. La acest game alb, „Simo“ a răspuns cu unul identic, menținând presiunea pe adversara ei: 4-3 Badosa.

Paula a continuat însă să-și păstreze calmul. Dovadă că și-a făcut serviciul pentru 5-3, obligând-o pe Simona să servească pentru a rămâne în meci. Din păcate, Halep i-a oferit adversarei trei mingi de meci, iar aceasta a valorificat-o pe prima. După o oră și 58 de minute, Badosa a obținut prima victorie în fața lui Halep după trei partide: 1-6, 6-4, 6-3.

Ce ce rămânem după primul meci al Simonei după un an și jumătate

*În mod clar, mai e de muncă! Perioada de absență, una îndelungată, și-a pus amprenta pe jocul lui Halep. Cu mari probleme la serviciu, mai ales. Și greșelile neforțate sunt multe.

*Din punct de vedere fizic, Halep se va afla în fața unei provocări. Deja a acuzat ceva probleme la umărul drept. În următoarea perioadă, va avea nevoie și de ceva noroc, astfel încât să fie scutită de probleme medicale grave.

*Una peste alta, trebuie să avem răbdare cu Halep în următoarele luni. E nevoie de un miracol sportiv pentru ca ea să reușească o revenire la forma de altă dată într-o perioadă foarte scurtă. Mai degrabă, următoarele turnee vor fi de reacomodare pentru fosta ocupantă a locului 1 mondial.