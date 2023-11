CSM, o dezamăgire pe bani mulți: Legendarul Vasile Stîngă explică ce se întâmplă cu Neagu și colegele ei EXCLUSIV

Pe cât de dominantă e CSM București în Liga Florilor – ocupă locul 1 după 9 etape cu maximum de puncte – pe atât de oscilant e parcursul echipei în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Iar în weekend, a venit încă un rezultat sub așteptări în competiția continentală, 29-29 acasă cu Debrecen (Ungaria), o formație inferioară CSM-ului, atât din punct de vedere financiar, cât și valoric. Așadar, pare că se prefigurează încă o stagiune în care, dacă lucrurile nu se vor schimba radical, formația finanțată de Primăria Capitalei va bifa un alt eșec în Ligă. Adică, competiția pe care a câștigat-o o singură dată, acum 7 ani. Asta deși, în fiecare sezon, bugetul foarte mare al clubului, de 3,5 milioane de euro – 2,8 milioane de euro e suma primită din bani publici – e justificat cu următorul slogan: „Performanța costă“. Deocamdată însă, fix performanța europeană lipsește la CSM.

În dialog cu „Adevărul“, legendarul Vasile Stîngă a analizat situația CSM-ului, spunând că și el e dezamăgit de ce vede pe teren. Pe de altă parte, fostul mare handbalist a insistat că, deocamdată, e nevoie de răbdare cu antrenorul Adrian Vasile (41 de ani) căruia fanii au început să-i ceară plecarea tot mai insistent.

„Adevărul“: Cum vi s-a părut meciul cu Debrecen? Dar și ce joacă CSM, per ansamblu, de la începutul sezonului în Liga Campionilor?

Vasile Stîngă: Ce văd la CSM... o diferență de abordare a meciurilor. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă cu CSM... La început, am crezut că s-a schimbat ceva în bine. Jucau în viteză, jucau faza a doua, contraatac, dădeau goluri ușoare și, dintr-o dată, au început să treacă din nou la jocul ăla bătrânesc, lipsit de viteză, fără contraatac, joc slab, foarte slab în apărare!

Vlad Enăchescu, șeful clubului, s-a arătat contrariat de criticile care curg, deși e greu să zici ceva e bine, la ce arată CSM acum...

Criticile sunt justificate când ne uităm la rezultate. Nu poți să lauzi o echipă, când ea joacă prost. Criticile sunt necesare ca să fie corectate greșelile. Nu poți să-i lauzi tot timpul. Ei, probabil, așa s-au obișnuit. Și atenție: să nu facă ei comparație între meciurile lor din Liga Campionilor și cele din campionatul intern! Probabil că ei la asta se referă, când spun că nu sunt justificate criticile. E o diferență uriașă între campionatul nostru intern și Liga Campionilor! Normal că, la noi, defilează CSM-ul, dar asta pentru că n-are adversar. Dar uitați că, în Liga Campionilor, echipa face egal acasă cu a treia formație din Ungaria ca valoare (n.r. – Debrecen). Iar aici e un semn de întrebare...

Tot Vlad Enăchescu acuza o minciună și anume faptul că CSM ar avea cel mai mare buget din handbalul european. Diferența de buget, comparativ cu rivale, poate fi un motiv pentru rezultatele din Ligă?

Nu. Dar, într-un fel, are dreptate pentru că Gyor are bugetul mai mare. Asta e clar. Într-adevăr, multă lume acuză bugetul CSM-ului, dar nu poți să faci performanță fără bani. Asta e clar. Nu știu de ce se leagă toată lumea de bugetul ăsta al CSM-ului...

Păi, pentru că, în cea mai mare parte, provine din bani publici...

Așa e. Dar, dacă n-avem sponsori ca-n în Ungaria, ce să facem? Dacă n-ar exista bani publici ar da faliment tot sportul nostru. E o discuție mai amplă aici...

Soluția ar fi să găsim sponsori, dar e mai greu asta, când te-ai obișnuit să iei de la stat...

Bine, dacă tot facem comparația cu Ungaria, eu am mai zis treaba asta: acolo, norocul lor e cu premierul Orban, care iubește sportul și ajută sportul. Din păcate, la noi sportul se duce rău de tot la vale...

Revenind la partea sportivă, fanii cer plecarea lui Adrian Vasile. Cum vi se pare el ca antrenor?

Ar trebui să i se dea credit, pentru că a început această competiție. Eu cred că ar fi normal să fie trasă o linie la finalul campaniei din Liga Campionilor. Dacă nu se va califica în Final Four nici în acest sezon (n.r. – performanță obținută ultima dată în 2018), atunci eu cred că responsabilii de la CSM vor lua niște măsuri. Dar Adrian Vasile e un antrenor de viitor, un antrenor bun, dar are și ghinion acum! Pentru că are trei jucătoare accidentate. Toate de bază. Mă refer la Zaadi, Omoregie și Ingstad. Trebuie să luăm în calcul și lucrul acesta. Bine, la Rapid, care tocmai a câștigat cu Vipers, deținătoarea Ligii Campionilor, au lipsit tot trei jucătoare de bază, dar au câștigat! Uneori, compensezi lipsa jucătoarelor de bază, uneori nu. Dar revenind la CSM, anul acesta eu cred că trebuie să fie un barometru calificarea în Final Four. Și până atunci, antrenorul trebuie lăsat să-și ducă munca mai departe, mai ales că e în obiectiv, cum se spune.

7

noiembrie 2021 e data ultimului meci pierdut de CSM București în campionatul intern: 25-27 cu Dunărea Brăilă. De atunci, echipa are 50 de victorii și 2 remize în Liga Florilor.

Liga Campionilor, faza grupelor, sezonul actual, etapa a 7-a

Grupa A

1. Gyor 14 puncte

2. Odense 10p

3. Bietigheim 10p

4. CSM București 7p

5. Debrecen 7p

6. Brest 5p

7. Buducnost 3p

8. Savehof 0p

Grupa B

1. Esbjerg 12 puncte

2. Metz 10p

3. Ikast 10p

4. Krim 7p

5. Rapid 7p

6. Vipers 5p

7. Ferencvaros 5p

8. Zaglebie Lubin 0p

*Primele două clasate vor merge în sferturi. Ocupantele locurilor 3-6 din fiecare grupă vor avansa în play-off. Locurile 7-8 din fiecare serie vor fi eliminate.