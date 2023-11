CSM, în fața unor adevăruri incomode: Analiza de care fug șefii clubului făcută de un specialist EXCLUSIV

În lipsa performanțelor sportive cu adevărat notabile, din păcate, suferă și presa de specialitate în România. Iar un efect concret al acestei situații e că avem niște redacții „liliputane“ în care se găsesc și mai puțini jurnaliști specializați pe un sport anume.

Explicația e simplă: atunci când ai puțini ziariști de sport, ei trebuie să acopere tot! Drept urmare, scade calitatea articolelor și profunzimea analizelor. În acest peisaj deprimant, au rămas câțiva jurnaliști care se pricep cu adevărat la un sport. În această categorie intră și Marius Huțu, de la welovesport.ro. Vorbim despre un site atipic, fără cancan-uri, fără goană după afișări, cu știri sportive cu adevărat valoroase. Iar aici, Marius Huțu, cu foarte multe prezențe la turneele finale, e specialistul site-ului pe handbal. Având în vedere că e un nume respectat în presa de specialitate, „Adevărul“ l-a contactat pentru a-i cere părerea despre ce se întâmplă la CSM București. Formația finanțată de Primăria Capitalei traversează un sezon sub așteptări în grupele Ligii Campionilor.

„Adevărul“: CSM a ajuns o echipă tot mai criticată. Cât de justificate sunt aceste nemulțumiri din cauza rezutatelor din Ligă?

Marius Huțu: Aș spune că adevărul e undeva la mijloc. Anul trecut, de exemplu, au avut rezultate foarte bune în grupă și s-au oprit doar în sferturile de finală. Acum, probabil că și-au programat altfel vârful de formă. Și poate că speră că vor ajunge în forma maximă, atunci când vor fi meciurile eliminatorii. Asta e un punct de vedere. Și, din această perspectivă, criticile ar fi nejustificate. Pe de altă parte, ele ar fi întemeiate, dacă ne gândim că, anul acesta, CSM e într-o grupă mult mai accesibilă, comparativ cu anul trecut. Iar Debrecen, cu care tocmai a făcut egal, nu e o echipă slăbuță, dar e doar a treia echipă din Ungaria, ca valoare. Apoi, Brest, în fața căreia CSM a pierdut acasă, nu mai e echipa de acum trei ani. Și aceste rezultate negative de pe teren propriu au venit în mod neașteptat (n.r. – a fost și înfrângerea cu Gyor, 23-27). Chiar și așa însă, nu s-a terminat încă nimic. Nu e un capăt de țară. Există, totuși, o problemă.

Ce anume?

Prin aceste rezultate, ți-ai îngreunat foarte mult drumul către fazele finale ale competiției și, implicit, spre turneul Final Four. Pentru că, la cum arată situația acum, șansele de a prinde locul 2 în grupă sunt foarte mici pentru CSM. Automat, ratezi accederea directă în sferturi și ai un play-off. Și vor veni adversari foarte tari din partea cealaltă. Ceea ce înseamnă că, în loc de două meciuri tari, cele din sferturi, o să ai patru meciuri grele, ca să prinzi Final Four-ul de la Budapesta.

Vlad Enăchescu, managerul secției de handbal, se plângea că CSM n-ar avea cel mai mare buget din Europa, cum se tot spune la noi, și că bugetul mai mare al adversarelor din Ligă ar fi un motiv din spatele rezultatelor de acum. Ești de acord?

Nu. CSM București n-are, într-adevăr, cel mai mare buget din Liga Campionilor, dar e, totuși, în Top 5 la acest capitol. Și, OK, nu te califici un an în Final Four, nu te califici doi ani, trei ani, dar, totuși, din când în când, trebuie să fii și tu acolo, la câți bani cheltuiești. Într-adevăr, uneori, calificarea s-a ratat la un gol sau maxim două goluri. Dar, din păcate, au câștigat alții, n-am câștigat noi... Nu cred, totuși, că bugetul face diferența în ceea ce privește calificarea. Uite, de pildă, Vipers are buget mai mic decât CSM București și a câștigat de trei ori la rând Liga Campionilor. Metz, iarăși, are un buget mai mic decât CSM și a mai fost pe acolo (n.r. – s-a calificat pentru Final Four). OK, n-a fost în fiecare an, dar a mers la Budapesta. Bugete mai mari decât CSM au Gyor, Brest... CSM ar cam fi pe locul 3 sau 4 la acest capitol în Liga Campionilor. Clar, n-are un buget mai mare decât Gyor (n.r. – se bazează pe aproape 8 milioane de euro pe an, comparativ cu 3,5 milioane de euro, cât are CSM București), dar asta nu e un motiv întemeiat ca să justifici absența de la Final Four din 2018 încoace. Se fac performanțe și cu bani mai puțini. Ferencvaros, cel mai bun exemplu! Anul trecut, a ajuns în finala Ligii Campionilor. În niciun caz, n-are un buget mai mare, comparativ cu CSM București.

Cum vezi rolul antrenorului Adrian Vasile în această ecuație? Fanii îi cer plecarea...

Știi ce am remarcat eu? În urma cu câțiva ani, în primele sezoane ale echipei CSM București în Liga Campionilor, conducerea clubului schimba foarte des antrenorii. Practic, după fiecare înfrângere, curgeau și vehiculațiile privind viitorul antrenorului. Era o presiune foarte mare pe antrenor. Între timp, conducerile s-au mai schimbat pe la club și am sesizat că nu mai există această mare presiune pe omul de pe bancă. Adrian Vasile s-a bucurat de liniște în ultimii ani. Cred că lipsește, totuși, un pic de presiune pe antrenor... Pentru că nu l-a tras nimeni la rost, ca să zic așa.

S-ar impune schimbarea lui din funcție?

Eu consider că ar trebui să i se dea șansa de a merge până la capăt în acest sezon. E în plin sezon și obiectivele nu sunt ratate. În continuare, se poate întâmpla orice. La sfârșitul sezonului, tragi linie și decizi. Mi s-a părut că, totuși, s-au grăbit puțin când au anunțat prelungirea contractului până în 2025, parcă.

Și, oricum, e greu de crezut că ar mai rezista dacă ar rata, încă o dată, Final Four-ul...

Știi de unde vine presiunea cea mai mare acum? De la public. Conducerea clubului n-a pus presiune pe antrenor în ultimii ani. Dar publicul s-a cam săturat. Ar fi prea mult deja să avem al 6-lea an fără o calificare a CSM-ului în Final Four-ul de la Budapesta. Cheltuiești niște bani, aduci niște jucătoare foarte bine cotate și ai niște pretenții. Când vorbim despre CSM București, nu e suficient să defilezi pe plan intern. Pe suporteri nu-i mai încălzește treaba asta.

CSM în Ligă în ultimii ani

*2018-2019: Eliminare în sferturi

*2019-2020: Parcursul s-a oprit în sferturi, din cauza pandemiei

*2020-2021: Eliminare în sferturi

*2021-2022: Eliminare în sferturi

*2022-2023: Eliminare în sferturi

Liga Campionilor, faza grupelor, sezonul actual, etapa a 7-a

Grupa A

1. Gyor 14 puncte

2. Odense 10p

3. Bietigheim 10p

4. CSM București 7p

5. Debrecen 7p

6. Brest 5p

7. Buducnost 3p

8. Savehof 0p

Grupa B

1. Esbjerg 12 puncte

2. Metz 10p

3. Ikast 10p

4. Krim 7p

5. Rapid 7p

6. Vipers 5p

7. Ferencvaros 5p

8. Zaglebie Lubin 0p

*Primele două clasate vor merge în sferturi. Ocupantele locurilor 3-6 din fiecare grupă vor avansa în play-off. Locurile 7-8 din fiecare serie vor fi eliminate.