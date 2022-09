Cîrstea și Begu, șansă istorică la US Open: Ce pot realiza, diseară, la New York

US Open 2022 a furnizat o mare dezamăgire pentru publicul din România, odată cu eliminarea Simonei Halep în turul I, după duelul cu Daria Snigur (Ucraina, 20 de ani, 124 WTA). Și totuși, când tragem linie după partidele din primul tur, bilanțul a fost unul pozitiv pentru tricolore.

Pentru că dintre cele cinci fete aflate pe tabloul principal, trei au avansat în turul II. Doar Halep (30 de ani, 7 WTA) și Jaqueline Cristian (24 de ani, 77 WTA) au fost eliminate în runda inaugurală. Cu precizarea că, în cazul lui Jaqueline, nu putem vorbi despre o dezamăgire, pentru simplul motiv că ea abia a disputat prima partidă după șase luni, perioadă în care a muncit din greu pentru a fi aptă, după o accidentare gravă.

Irina, culoar foarte bun

Dintre cele trei românce care au trecut în turul II, Gabriela Ruse (24 de ani, 101 WTA) a evoluat, aseară, cu Cori Gauff (SUA, 18 ani, 12 WTA), fiind învinsă cu 2-6, 6-7.

Celelalte două românce prezente în turul II, Irina Begu (32 de ani, 42 WTA) și Sorana Cîrstea (32 de ani, 37 WTA), vor reveni pe teren, diseară (după ora 19.00, Eurosport).

În ceea ce o privește pe Irina, aceasta are o șansă istorică, la US Open 2022. Profitând de un culoar favorabil, ea poate atinge performanța ei cea mai bună, la Flushing Meadows, unde are patru prezențe în turul II (2012, 2014, 2018 și 2022). Dacă va trece de chinezoaica Yue Yuan (23 de ani, 142 WTA), venită din calificări, Irina va atinge, în premieră, turul III, la US Open. Performanță care, în acest an, valorează 188.000 de dolari. Plus un salt în ierarhia live până pe locul 34 mondial. O eventuală calificare în turul III va însemna însă un meci dificil, fie cu Sasnovich (32 WTA), fie cu Pegula (8 WTA).

Sorana Cîrstea se află și ea în fața unei oportunități importante. Pentru că își poate egala cel mai bun rezultat, la New York, printr-o calificare în turul III, fază pe care a atins în 2009, 2019 și 2020. Misiunea lui „Sori“ e însă mult mai dificilă, comparativ cu Irina. Pentru Cîrstea urmează duelul cu campioana olimpică en-titre, Belinda Bencic (Elveția, 25 de ani, 13 WTA). Îmbucurător e că, din punct de vedere statistic, Cîrstea stă excelent. Pentru că are 2-0 în meciurile cu Bencic:

*2022 (Cincinnati, hard): 6-2, 6-7, 6-4 Cîrstea

*2021 (Melbourne, hard): 7-5, 6-2 Cîrstea

Dacă va realiza hattrick-ul, în confruntările cu Bencic, Cîrstea va juca, în turul III, fie cu Pliskova (22 WTA), fie cu Bouzkova (41 WTA), ambele din Cehia. În plus, o victorie în turul II o va propulsa pe Sorana până pe locul 32 WTA, în clasamentul live.

România, la US Open 2022

Turul I

*Halep (7 WTA) – Snigur (124 WTA) 2-6, 6-0, 4-6

*Cîrstea (37 WTA) – Siegemund (182 WTA) 6-4, 6-4

*Begu (42 WTA) – Mertens (33 WTA) 3-6, 6-2, 6-3

*J. Cristian (77 WTA) – Kontaveit (2 WTA) 3-6, 0-6

*Ruse (101 WTA) – Saville (58 WTA) 3-6, 6-2, 6-4

Turul II

*Ruse (101 WTA) – Gauff (12 WTA) 2-6, 6-7

*Cîrstea (37 WTA) – Bencic (13 WTA)

*Begu (42 WTA) – Yuan (142 WTA)

Se vor juca, diseară, după ora 19.00 (Eurosport).