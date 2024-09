Dan Petrescu, „pedepsit“ după dezastrul provocat la CFR: culisele deciziei luate de patronul Varga

Readus la CFR Cluj cu surle și trâmbițe, după un mandat cu rezultate modeste la Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud), Dan Petrescu (56 de ani) a furnizat, deocamdată, un mare eșec european.

Pentru că eliminarea din play-off-ul Conference League, după dezastrul cu Pafos (Cipru), a depășit granițele unui rateu sportiv. Această contrapeformanță a lăsat formația din Gruia fără 3.170.000 de euro din start, sumă pe care ar fi primit-o de la UEFA pentru intrarea în noul format al întrecerii. La acest bonus s-ar fi adăugat alte venituri, pentru eventualele puncte strânse în competiție, pentru vânzarea biletelor, plus Market pool. La acest ultim capitol, vorbim despre banii direcționați de UEFA către cluburi, la finalul unei stagiuni, în funcție de mai multe criterii. Per total, eliminarea cu Pafos a lăsat CFR fără vreo 10 milioane de euro!

Reacția lui Dan Petrescu în fața acestui eșec? A ridicat din umeri și a spus, cu nonșalanță, că jucătorii ciprioților au fost mai buni ca cei ai CFR-ului! Spre deosebire de angajatul său, patronul CFR-ului, Neluțu Varga, a „fiert“. În tăcere, în primele câteva zile de după returul cu Pafos în care a refuzat orice dialog cu presa. Probabil, în acest interval de timp, omul de afaceri a și făcut ceva socoteli pentru a calcula cât de mare e „gaura“ dată în bugetul formației sale de Petrescu, Camora și compania. Apoi, Varga a trecut la măsuri! Prima: vânzarea internaționalului Daniel Bîrligea (24 de ani) la rivala FCSB.

Becali l-a „îngropat“ în bani pe jucător

Vârful care s-a aflat în lotul României la Euro 2024 – a rămas pe bancă la toate partidele tricolorilor din Germania – avea mai multe oferte din străinătate, însă, luni la prânz, pe fir a intrat Gigi Becali. Cu oferta sa de 1,5 milioane de euro, plus un procent de 15% dintr-un viitor transfer al lui Bîrligea de la FCSB. Când afacerea părea a fi rezolvată, s-a declanșat o licitație FCSB – Rapid pentru semnătura jucătorului, pentru că Dan Șucu a încercat, la rândul său, să-l ia pe vârful clujenilor!

Furios, dar și ambiționat de intrarea Rapidului pe fir, Becali a plusat: 2 milioane de euro pentru CFR, cu un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Oferta latifundiarului, care a inclus și un comision de 200.000 de euro pentru impresarul atacantului, a încheiat povestea. Bîrligea a semnat cu FCSB pentru 5 ani, urmând să primească un salariu de 25.000 de euro, în condițiile în care, la CFR, încasa 7.000 de euro pe lună. Au fost negocieri la sânge și pentru stabilirea clauzei de reziliere din contractul său cu FCSB, fixată într-un final, la 15 milioane de euro. Asta deși agentul jucătorului, un italian, voia ca această clauză să fie de doar 5 milioane. Becali nici n-a vrut să audă însă de așa ceva: „Sunt idiot?! Păi ce, eu dau două milioane acum, ca să iau cinci?“.

Profit uriaș realizat de ardeleni

Daniel Bîrligea a însemnat un mare câștig sportiv și financiar pentru CFR Cluj. Adus în ianuarie 2022, de la Teramo (Italia), atacantul a costat doar 100.000 de euro. Și a dat un randament foarte bun în Gruia: 101 meciuri, 29 de goluri, 11 pase de gol.

Plecarea lui Bîrligea de la CFR vine și în contextul în care, odată cu eliminarea din cupele europene, ardelenii au fost obligați să-și reducă lotul numeric. Pentru că acesta era prea mare pentru Cupa României și Superliga, cele două întreceri rămase pentru acest sezon. Iar în ofensivă era chiar „trafic“: cu Bîrligea, Louis Munteanu, Korenica, Kamara și chiar Postolachi.

„Fotbalul e o afacere“

În mod cert, lui Dan Petrescu nu i-a picat deloc bine, când a văzut că vârful său de bază a ajuns la o rivală la titlu. Doar că declarația dată de patronul Neluțu Varga pentru „Fanatik“ a explicat perfect acest transfer.

„Am bătut palma cu domnul Gigi Becali. Am primit suma pe care ne-am dorit-o, plus nişte bonusuri foarte importante. Ştiţi cum e, fotbalul e o afacere, iar necalificarea în grupele Conference League ne-a afectat foarte mult, pentru că am pierdut câteva milioane bune de euro, care trebuie acoperite. L-am adus pe Louis Munteanu, un fotbalist formidabil, care îl va suplini cu succes pe Bîrligea. Îi urăm succes lui Daniel la FCSB“, a spus finanțatorul formației din Gruia.

Transfer pentru Liga Europa

Dacă CFR a trebuit să ia măsuri, prin vânzarea lui Bîrligea, pentru eliminarea din Europa, în schimb, atacantul de 24 de ani a fost luat de FCSB fix pentru că formația bucureșteană a trecut de preliminariile UEFA și a ajuns în noul format al Ligii Europa.

„Am luat atacantul pe care mi l-am dorit. În momentul de față, cred că FCSB e acoperită pe toate posturile. E un transfer foarte tare, Bîrligea e un jucător de mare valoare. V-am promis că fac o echipă de Liga Campionilor, dacă nu s-a putut anul acesta, o fac anul viitor. Și până la urmă, tot voi ajunge cu FCSB în Champions League. Am vorbit și cu băiatul personal. Mi-a plăcut de el. Vorbeşte frumos şi cu personalitate. Mi-a zis că lui nu-i e frică de nimic. I-am explicat ce planuri am cu el. Băiatul mi-a zis că e în regulă. I-au convenit toate condiţiile pe care i le-am spus. Vrem neapărat să-l punem pe lista UEFA“, a explicat Gigi Becali pentru „Fanatik“.

4

jucători vor mai părăsi CFR Cluj, în următoarea perioadă, potrivit prosport.ro: Kresic, Boben, Ajeti și Keita.