De ce nu poate fi demis Dan Petrescu, după parcursul dezastruos al CFR Cluj. Cum s-a „blindat” antrenorul

Etapa a 11-a din Superliga a adus o serie de rezultate surprinzătoare, începând cu victoria de vineri a Petrolului în fața lui Hermannstadt, 4-1, continuând cu înfrângerea liderului U Cluj la Iași, și încheind cu meciul pierdut de CFR Cluj, acasă, 1-3 cu codașa UTA Arad.

Cel mai șifonat a ieșit Dan Petrescu, după ce formația lui Mircea Rednic i-a aplicat o corecție dură. Antrenorul clujenilor a fost scos vinovat de conducerea clubului din Gruia și, în mod normal, ar fi pe punctul de a fi demis. Însă „Bursucul“ are un as în mânecă, negociat atunci când a revenit pentru a patra oară la CFR: a încasat în avans banii pe două sezoane – are cel mai mare salariu din Superliga, 30.000 de euro pe lună –, dar a impus și o clauză de reziliere enormă, de un milion de euro, conform unor surse apropiate clubului.

Așadar, deși clujenii au avut un parcurs dezastruos în cupele europene, fiind eliminați de Pafos din Conference League, iar în campionat au deja 3 înfrângeri în 10 partide, Petrescu e „greu de demis“. În premieră, lui SuperDan i s-a strigat din tribune să plece de la echipă, iar președintele Cristi Balaj l-a arătat cu degetul: „La ce rezultate am avut, ar trebui să plecăm toți acasă, nu doar Dan Petrescu, pentru că toți suntem răspunzători.

Cristi Balaj: principalul vinovat e antrenorul

Suporterului care e obișnuit cu anumite performanțe îi e greu să digere. Supărarea lor e mare pentru că aceiași jucători au demonstrat că pot. Dacă evoluezi de asemenea manieră, publicul e normal să reacționeze, iar principalul vinovat atunci când rezultatele sunt slabe e antrenorul“.

La rândul lui, Dan Petrescu a declarat că s-a obișnuit să i se ceră demisia. ”Problema e că nu avem încă o echipă clară și se fac multe greșeli în apărare. Trebuie să mergem la muncă, să câștigăm meciul următor. N-am ce să... Sunt obișnuit aici. Ce e corect în fotbal? Fanii sunt liberi să strige, nu e prima oară când primesc aceste mesaje de la ei. Normal că te afectează, vrei să fii susținut, dar... Când nu sunt aici, sunt bun. În rest, când sunt aici, vai de mine”, a spus Petrescu.

Mircea Rednic, huiduit de propria galerie

Nici adversarul său de sâmbătă, Mircea Rednic, nu stă pe roze, chiar dacă UTA a dat lovitura pe terenul ceferiștilor. El a fost huiduit și înjurat de propria galerie după ce nu i-a lăsat pe jucători să-i salute pe suporteri, la finalul partidei, ca răspuns la meciul din etapa precedentă, când fanii le-au întors spatele fotbaliștilor.

La Rapid, lucrurile stau în continuare rău, și sub comanda lui Marius Șumudică. Giuleștenii au rămas fără victorie pe teren propriu în acest sezon, după 0-0 cu Oțelul, singura echipă rămasă neînvinsă în actuala stagiune. Cealaltă echipă care nu suferise niciun eșec, liderul Universitatea Cluj, s-a înclinat surprinzător pe terenul Politehnicii Iași (0-1), echipă renăscută după ce a fost preluată de Emil Săndoi.

Superliga, etapa a 11-a

Vineri

Petrolul - Hemannstadt 4-1

Dinamo - FC Botoșani 2-2

Sâmbătă

Poli Iași - U Cluj 1-0

CFR Cluj - UTA 1-3

Rapid - Oțelul 0-0

Duminică

Gloria Buzău - Farul 1-0

Sepsi - FCSB 0-1

Luni

U Craiova - Unirea Slobozia 21.00

Clasament

1. U Cluj 11 6 4 1 16-6 22

2. Oțelul 10 4 6 0 10-4 18

3. Petrolul 11 4 6 1 12-8 18

4. Dinamo 11 4 5 2 20-14 17

5. U Craiova 10 4 4 2 16-10 16

6. CFR Cluj 10 4 3 3 19-14 15

7. Poli Iași 11 4 2 5 11-15 14

8. Hermannstadt 11 3 4 4 16-16 13

9. Rapid 11 2 7 2 12-13 13

10. FCSB 10 3 4 3 12-13 13

11. UTA 11 2 6 3 10-12 12

12. Farul 11 3 3 5 11-14 12

13. Sepsi 11 3 2 6 11-15 11

14. Unirea Slobozia 10 3 2 5 9-13 11

15. Gloria Buzău 11 2 4 5 11-20 10

16. FC Botoșani 10 2 2 6 10-19 8

Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Conference League.

Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.