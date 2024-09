CFR stă pe un butoi cu pulbere: semne tot mai clare indică o situație explozivă cauzată de Dan Petrescu

Cândva, apreciat pentru performanțele sale europene și abilitatea de a construi niște echipe redutabile din punct de vedere defensiv, „Super Dan“ e acum de nerecunoscut. Dovadă și ultimele sale experiențe, atât în străinătate, dar mai ales în campionatul intern.

Dan Petrescu (56 de ani) a fost, ani la rând, garantul succesului, ca antrenor. Încă de când a făcut primii pași în această meserie, fostul mare internațional a impresionat. De aici și așteptarea multora care au crezut, la un moment dat, că vom avea un alt tehnician român de talie internațională. De nivelul unor coloși, precum Mircea Lucescu și Ladislau Bölöni, care au reușit în elita fotbalului european.

Din păcate, această așteptare nu s-a concretizat. Și, de fapt, de ceva vreme, antrenorul Dan Petrescu – cu grave carențe comportamentale (!) – se află pe o pantă descendentă. De la Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud) a plecat, în aprilie, lăsând echipa pe ultimul loc în campionat. Revenit la CFR Cluj, el a oferit deja o mare decepție: ratarea calificării în grupa Conference League, după dezastrul cu Pafos (Cipru).

Și mai grav e că, inclusiv pe plan intern, „Super Dan“ dă semne că riscă să-și piardă alura de antrenor de rezultat. Pentru că, de câte ori se vorbea despre jocul urât al echipelor sale, discuția era încheiată repede prin invocarea faptului că Petrescu sacrifică spectacolul, dar obține victoria. Mai nou, nu prea se mai întâmplă așa.

Patronul „fierbe“

Duminică, CFR Cluj a „reușit“ să piardă victoria, acasă, cu FCSB, deși a avut 2-0 pe tabelă, în minutul 49. Acum câțiva ani, o asemenea partidă se putea juca încă trei zile, fără să existe pericolul ca echipa lui Dan Petrescu să fie egalată. Acum însă, fix asta s-a întâmplat. Cu precizarea că reușitele roș-albaștrilor au fost niște „cadouri“ făcute de clujeni, în urma unor gafe impardonabile!

Chiar și așa, această remiză, 2-2 de la 2-0 pentru CFR, a surprins. Iar pe patronul CFR-ului, Neluțu Varga, l-a enervat de-a binelea, deși acesta a încercat să-și ascundă supărarea, în cadrul intervenției sale la Fanatik Superliga.

„Una peste alta, sunt mulțumit de joc. Sunt puțin supărat că ne-am retras prea mult în partea a doua. N-am înțeles de ce am băgat atâția fundași. Nu înțeleg de ce am făcut un joc atât de defensiv. Eu cred că trebuia să mergem peste ei, să le dăm 3-4 goluri... Așa am simțit. Că îi puteam bate la scor“, a spus finanțatorul CFR-ului.

Declarațiile lui Varga vin în contextul în care acesta „fierbe“ de ceva timp din cauza lui Dan Petrescu. Pentru că eliminarea din cupele europene, după dubla cu Pafos, a lăsat o „gaură“ de vreo zece milioane de euro în bugetul clubului.

S-a ales praful de punctul forte

Dincolo de rezultatele CFR-ului din actuala stagiune, ceea ce surprinde, în mod neplăcut, e fragilitatea echipei din punct de vedere defensiv. Apărarea solidă era, în trecut, „specialitatea casei“ la toate formațiile pregătite de Dan Petrescu.

Acum însă, CFR are cea mai slabă apărare dintre primele șapte clasate, alături de Dinamo și de Hermannstadt. Și această vulnerabilitate a contribuit la o altă problemă. Concret, la CFR s-au înmulțit partidele în care echipa ia gol pe final de meci sau, pur și simplu, pierde puncte, nefiind capabilă de a-și conserva avantajul. Iată câteva exemple:

*Rapid – CFR (2-2): Clujenii au condus cu 1-0 și 2-1, dar s-au văzut egalați de fiecare dată.

*CFR – U Cluj (2-3): Elevii lui Petrescu au avut 1-0, dar au încasat două goluri la acest scor. Au reușit egalarea, 2-2, însă au pierdut, primind încă un gol, cu 13 minute înainte de final.

*Pafos – CFR (3-0): Meciul a început de la 1-0 pentru CFR, după victoria din tur, însă s-a transformat într-un dezastru.

În ciuda acestei situații, deocamdată, Petrescu e calm. „Cred, în continuare, că avem un lot competitiv, un lot foarte bun, cu doi jucători pe post. Dacă jucătorii vor rămâne sănătoși, eu cred că vom putea face față pe două fronturi, în campionat și în Cupa României. Mai întâi, să prindem play-off-ul, apoi ne vom gândi la câștigarea titlului. Dacă n-aveam încredere în lotul actual, poate că acum nu mai eram aici“, a spus Petrescu, săptămâna trecută.

Deocamdată însă, echipa sa nu sperie rivalele din campionat. De aici și declarația lui Gigi Becali, după CFR – FCSB, scor 2-2: „Îmi pare rău că nu i-am bătut, că aşa nu-i mai prinzi pe cei de la CFR“.