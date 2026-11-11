 Campionul olimpic Teddy Riner a confirmat că va candida la alegerile prezidențiale din Franța | adevarul.ro
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Campionul olimpic Teddy Riner a confirmat că va candida la alegerile prezidențiale din Franța

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Cvintuplu campion olimpic la judo, Teddy Riner (37 de ani) a confirmat că va candida pentru alegerile prezidențiale din 2027. „E cât se poate de real. Nu e inteligență artificială”, a spus acesta.

Teddy Riner a cucerit cinci titluri olimpice la judo
Teddy Riner a cucerit cinci titluri olimpice la judo Foto: EPAImages

Anunțul candidaturii lui Riner a stârnit numeroase reacții politice. Președintele francez Emmanuel Macron a salutat această inițiativă, considerând că nu poate decât să aducă beneficii țării. Pe conturile sale de pe rețelele sociale, videoclipul în care cel ce a cucerit 10 titluri mondiale la judo își anunță candidatura a strâns peste 25 de milioane de vizualizări.

De asemenea, o cincime dintre francezi ar fi dispuși să-l voteze pe Teddy Riner, potrivit unui sondaj publicat în a doua zi după anunțul surpriză al candidaturii sportivului, potrivit Agerpres care citează AFP. La întrebarea: „Dacă Teddy Riner ar candida la următoarele alegeri prezidențiale din 2027, ați fi gata să votați pentru el?”, 22% dintre respondenți au dat un răspuns pozitiv.

Teddy Riner se bucură de multă popularitate în rândul francezilor
Teddy Riner se bucură de multă popularitate în rândul francezilor Foto: EPAImages

Conform aceluiași sondaj comandat de canalul de știri LCI și Sud Radio, cvintuplul campion olimpic la judo se bucură de o „opinie favorabilă” în rândul a 70% dintre francezi. Sondajul a fost realizat online, în 9 și 10 noiembrie, pe un eșantion reprezentativ de 1.003 persoane din populația franceză cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare a fost între 1,4 și 3,1 puncte.

După ce și-a anunțat luni candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2027 (18 aprilie – 2 mai), Teddy Riner a confirmat informația în aceeași seară printr-o postare de tip „story” pe Instagram, precizând că videoclipul este autentic. „E cât se poate de real. Nu e inteligență artificială”, a transmis campionul.

Fost ministru al Afacerilor Urbane, Tineretului și Sportului, în prezent senator socialist din partea departamentului Nord, Patrick Kanner s-a declarat sceptic cu privire la intenția lui Teddy Riner de a candida. Potrivit site-ului cotidianului „LEquipe”, îndoielile sale au fost risipite luni seara.

Riner (37 de ani) intenționează să-și continue cariera în judo până la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Și aceasta chiar și în cazul în care ar fi ales. Conform aceleiași surse, sportivul a dorit să „liniștească” oamenii, precizând că nu „aparține niciunei familii politice”. „Sunt alături de cei care muncesc din greu pentru a-și asigura traiul — angajați, personalul din spitale și din sistemul de sănătate, din educație, precum și de tineri. (...) Pentru mine, respectarea regulilor este importantă. Voi fi întotdeauna de partea justiției, cu condiția ca însăși justiția să respecte regulile. Și vreau să vă spun că drumurile noastre se vor intersecta; aștept cu nerăbdare să ne vedem foarte curând, pe teren, gata să vă ascult și să stăm de vorbă”, a spus Riner.

Teddy Riner este Ofițer al Legiunii de Onoare
Teddy Riner este Ofițer al Legiunii de Onoare Foto: EPAImages

Născut în 7 aprilie 1989, la Pointe-à-Pitre, în Guadelupa, Teddy Riner este cel mai titrat din istoria judo-ului. El a devenit campion olimpic în 2012, 2016 și 2024, la individual, respectiv în 2020 și 2024, cu echipa. De asemenea, a cucerit 11 titluri mondiale și 5 europene. A fost neînvins în 154 de meciuri, din septembrie 2010 până în februarie 2020.

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