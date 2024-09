Campionul european și mondial la judo Nemanja Majdov a anunțat că Federația Internațională de Judo l-a suspendat pentru următoarele luni ca urmare a faptului că a făcut semnul crucii la unul dintre meciurile sale din timpul Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris.

„Acum 15 zile am primit decizia potrivit căreia am fost suspendat cinci luni de Federația Mondială de Judo (IJF) pentru încălcarea codurilor lor religioase. Mai exact, din cauza botezului (n.r. semnului crucii pe care l-a făcut) la intrarea în meciul de la Jocurile Olimpice. Am interdicție să particip la toate turneele, taberele și pregătirile. Este adevărat, în scrisoarea de apărare cu privire la procedurile disciplinare nu am vrut să-mi cer scuze pentru botez, și bineînțeles că nu am făcut-o, nici nu o voi face vreodată, deși nici nu știam cât poate fi pedeapsa”, a scris sportivul într-un mesaj postat pe Facebook în data de 15 septembrie.

„Dumnezeu mi-a dat totul”

Nemanja Majdov (28 de ani) a explicat ce înseamnă pentru el Dumnezeu, de ce nu și-a cerut scuze pentru gestul său și ce ambiții are după expirarea perioadei de suspendare.

„Dumnezeu mi-a dat totul, atât pentru mine, în privat, cât și pentru cariera mea, și El este numărul unu pentru mine și sunt mândru de asta. Acest lucru nu se va schimba în nici o condiție. Slavă Lui și mulțumesc pentru tot! Pentru mine, personal, nimic nou, doar o pagină nouă în carieră și o nouă experiență de viață. Îmi pare rău că un sport atât de frumos și greu ca judo a ajuns la lucruri de genul ăsta. Dumnezeu mi-a dat o carieră grozavă, șapte medalii europene și trei mondiale. Când am început, am visat să pot lua măcar una din acele medalii mari și să reușesc în viața mea și a familiei mele, care a sacrificat totul pentru cariera mea. El ne-a dat mult mai mult și mi-a luat chiar prea mult ca să-mi plec capul în fața lor. Ne vom odihni până atunci, iar apoi ne vom întoarce cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos la un nou început și noi biruințe”, a mărturisit sportivul.

Federația Internațională de Judo interzice sportivilor manifestările religioase.