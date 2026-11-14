Video Campion mondial la fotbal, Thomas Berthold va candida la alegerile prezidențiale din Germania
Câștigător al Cupei Mondiale de fotbal din 1990, Thomas Berthold (62 de ani) ar urma să fie candidatul AfD la alegerile prezidențiale din Germania. Acesta a intrat în politică la începutul pandemiei de Covid-19.
Potrivit presei germane, citată de site-ul cotidianului francez „LEquipe”, partidul de extremă dreapta AfD intenționează să-l propună pe Thomas Berthold drept candidat. Acesta este implicat în politică încă din timpul pandemiei de Covid-19, deși nu a deținut nicio funcție aleasă.
Conform „Die Zeit”, AfD l-a ales fiindcă partidul căuta un candidat din afara establishmentului politic. Mai precis, are nevoie de o persoană provenită din „societatea civilă”. Alegerile prezidențiale din Germania vor stabili succesorul lui Frank-Walter Steinmeier, membru al Partidului Social-Democrat, al cărui al doilea mandat se încheie în 18 martie 2027 (acesta nu mai poate candida pentru un al treilea mandat).
Thomas Berthold s-a născut în 12 noiembrie 1964, la Hanau, Hessa, în RF Germania. Fundașul a evoluat în cariera sa pentru Eintracht Frankfurt (1982–1987), Hellas Verona (1987–1989), AS Roma (1989–1991), FC Bayern München (1991–1993), VfB Stuttgart (1993–2000) și Adanaspor (2001). A câștigat o dată Cupa Germaniei (1997) și o dată Cupa Italiei (1991). Cu Roma a ajuns în finala Cupei UEFA din 1991 și cu Stuttgart a disputat finala Cupei Cupelor în 1998.
Între 1985 și 1994, a evoluat de 62 de ori pentru echipa de fotbal a Germaniei de Vest. Cu aceasta a câștigat Campionatul Mondial în 1990, după ce fusese vicecampion mondial în 1986.
Berthold nu este unicul mare fost fotbalist care a fost atras în politică de extrema dreaptă. Fotbalist emblematic la Chelsea Londra, John Terry s-a aliniat acestei ideologii. Totul a început în aprilie trecut, când acesta a făcut un comentariu la o postare pe Instagram a lui Rupert Lowe, fondatorul partidului naționalist „Restore Britain”, care susține o agendă clară: opoziția față de imigrație și promovarea culturii naționale și a principiilor creștine.
Între 1998 și 2017, John Terry a evoluat pe terenurile din Premier League și din Europa, fiind fundaș central și purtând adesea banderola de căpitan al echipei Chelsea (a adunat peste 700 de apariții pentru „albaștri”).