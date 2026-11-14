Câștigător al Cupei Mondiale de fotbal din 1990, Thomas Berthold (62 de ani) ar urma să fie candidatul AfD la alegerile prezidențiale din Germania. Acesta a intrat în politică la începutul pandemiei de Covid-19.

Thomas Berthold a disputat două finale de Campionat Mondial Foto: Kicker

Potrivit presei germane, citată de site-ul cotidianului francez „LEquipe”, partidul de extremă dreapta AfD intenționează să-l propună pe Thomas Berthold drept candidat. Acesta este implicat în politică încă din timpul pandemiei de Covid-19, deși nu a deținut nicio funcție aleasă.

Conform „Die Zeit”, AfD l-a ales fiindcă partidul căuta un candidat din afara establishmentului politic. Mai precis, are nevoie de o persoană provenită din „societatea civilă”. Alegerile prezidențiale din Germania vor stabili succesorul lui Frank-Walter Steinmeier, membru al Partidului Social-Democrat, al cărui al doilea mandat se încheie în 18 martie 2027 (acesta nu mai poate candida pentru un al treilea mandat).

Thomas Berthold s-a născut în 12 noiembrie 1964, la Hanau, Hessa, în RF Germania. Fundașul a evoluat în cariera sa pentru Eintracht Frankfurt (1982–1987), Hellas Verona (1987–1989), AS Roma (1989–1991), FC Bayern München (1991–1993), VfB Stuttgart (1993–2000) și Adanaspor (2001). A câștigat o dată Cupa Germaniei (1997) și o dată Cupa Italiei (1991). Cu Roma a ajuns în finala Cupei UEFA din 1991 și cu Stuttgart a disputat finala Cupei Cupelor în 1998.

Thomas Berthold (al 5-lea de la stânga spre dreapta), alături de alți mari fotbaliști ai Germaniei Foto: EPAImages

Între 1985 și 1994, a evoluat de 62 de ori pentru echipa de fotbal a Germaniei de Vest. Cu aceasta a câștigat Campionatul Mondial în 1990, după ce fusese vicecampion mondial în 1986.

Berthold nu este unicul mare fost fotbalist care a fost atras în politică de extrema dreaptă. Fotbalist emblematic la Chelsea Londra, John Terry s-a aliniat acestei ideologii. Totul a început în aprilie trecut, când acesta a făcut un comentariu la o postare pe Instagram a lui Rupert Lowe, fondatorul partidului naționalist „Restore Britain”, care susține o agendă clară: opoziția față de imigrație și promovarea culturii naționale și a principiilor creștine.

Între 1998 și 2017, John Terry a evoluat pe terenurile din Premier League și din Europa, fiind fundaș central și purtând adesea banderola de căpitan al echipei Chelsea (a adunat peste 700 de apariții pentru „albaștri”).