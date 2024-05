Blat cât casa în Ungaria: au câștigat cu 43-1, cât aveau nevoie să ia titlul. Trei goluri marcate în același minut!

Rezultat neverosimil în campionatul Ungariei rezervat echipelor sub 14 ani. Kerekegyhaz a câștigat cu 43-1 în fața Palmonostora și a luat titlul în ultima etapă, recuperând o diferență de golaveraj de 40 goluri față de rivala în lupta pentru campionat.

După victoria celor de la GYFE Miklos, Kerekegyhaz o înfrunta pe Palmonostora și avea nevoie de o victorie la 41 de goluri pentru a o depăși pe Miklos la golaveraj. A câștigat la 42, a luat titlul și a stârnit controverse imense în Ungaria, scrie gsp.ro. Balint Erdos, președintele clubului GYFE Miklos, a declarat pentru sportal.hu că a trăit un adevărat șoc când a văzut rezultatul adversarei la titlu.

„Meciul nostru s-a încheiat, am câștigat și știind că am avut o diferență de goluri de plus-41, am fost încântați. Apoi am aflat de la arbitru că în cealaltă întâlnire a fost stabilit un record și am terminat pe locul doi. Au fost 44 de goluri marcate într-o întâlnire de 80 de minute, cu 3 goluri înscrise în minutul 60. Sper ca Federația să intervină”, a declarat Balint Erdos.

Oaspeții: rezultatul a fost o întâmplare

Federația maghiară de fotbal s-a sesizat după rezultatul incredibil din campionatul U14 și a deschis o anchetă, potrivit sursei citate. Antal Kunsági, președintele lui Kerekegyhaz, echipa care a câștigat cu 43-1, a fost și el chestionat pe subiect și s-a rătat indignat de presupunerea că ar fi fost blat: „Am fost foarte fericiți că am câștigat campionatul, dar tsunami-ul de știri din ultima vreme, care i-a făcut pe unii să presupună că ultimul nostru meci a fost blat, nu este la fel de fericit”.

Președintele de la Palmonostora, echipa învinsă la 42 de goluri diferență, a declarat scurt că „rezultatul a fost o întâmplare”. János Csank, fost căpitan al echipei naționale a Ungariei și antrenor de juniori, și-a spus și el opinia despre meciul suspect de blat: „Sunt șocat și indignat, pentru că acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Mai ales în ultima rundă, iar întâlnirea a decis titlul de campioană”.