Cât valorează FCSB-ul lui Becali. Gigi a făcut calculele pentru a vinde echipa

După umilința cu West Ham United din grupele Conference League, când FCSB a fost executată cu 3-0 de puștii formației britanice, Gigi Becali a declarat că va vinde echipa. Omul de afaceri nu a renunțat la idee și și-a făcut calculele, cerând 15 milioane de euro în schimbul „jucăriei” sale.

„Nu mai cumpăr jucători... Bat spre retragere. Ce înseamnă asta? Nu mai cheltuiesc bani și încerc să mai reduc cheltuielile. Să dau 150.000 de euro pentru academie nu e în regulă. Dau 50.000 de euro.

La prima echipă la fel. Văd ce pot da afară, că le expiră contractele. Nu le-am mai făcut contracte lungi, că nu mai sunt fraier. Văd ce expiră, ce pot să vând. Trebuie să reduc cheltuielile încet, încet. Nu poți să știi încotro merge lumea. Pandemie, război... Nu poți să îi dai seama”, a spus Gigi Becali la ProArena, conform gsp.ro.

„Eu vreau doar banii pe care i-am dat. Am dat 9,3 milioane de dolari când am transformat echipa, când am „furat” echipa, cum se zice... Am furat echipa, dar am dat 9,3 milioane de dolari, când erau banii cât roata carului. Și mai vreau 6 milioane, bani dați de mine. Deci eu vreau 15 milioane!

Dacă văd că Tavi crește, o dau fără Tavi. Pe el vreau să iau eu banii. Ce, nu găsesc soluții juridice?”, a încheiat Gigi Becali.