Aryna Sabalenka, scene reprobabile la US Open. A aruncat cu racheta spre staff și a înjurat VIDEO

Dacă partida Coco Gauff - Karolina Muchova fost întreruptă aproape o oră din cauza unui protest pe teme climatice, și meciul Aryna Sabalenka - Madison Keys a avut parte de momente fierbinți. Bielorusa a fost un car de nervi în semifinala de la US Open.

În setul doi, după ce îl pierduse pe primul cu 6-0, bielorusa a cedat presiunii. A avut o reacție nervoasă, a dat cu racheta de pământ, apoi a aruncat-o spre staff-ul ei, aflat în tribună! Ba chiar la final a recunoscut că și-a înjurat echipa.

Aryna Sabalenka susține că totul a fost premeditat și a fost sfătuită chiar de oamenii alături de are lucrează să își verse nervii pe ei, pentru a scăpa de tensiune în timpul partidei. „I-am concediat, nu mai fac parte din echipa mea de acum! Glumesc, chiar am vorbit cu ei înainte de meci și am fost sfătuită că, în măsura în care apar emoțiile pe teren și simt nevoia să mă descătușez, să o fac. Nu cred că ar fi fost benefic pentru mine să păstrez frustrările. De aceea am urlat sau chiar i-am înjurat.

Am făcut-o să mă descarc, iar ei știu foarte bine acest lucru. A fost pentru un motiv bun, relația noastră e excelentă și îi iubesc”, a declarat Sabalenka pentru Eurosport.

În finala US Open, Aryna Sabalenka o întâlnește pe Coco Gauff (19 ani, 6 WTA). Sportiva din SUA a trecut în semifinale de Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA), scor 6-4, 7-5. Ultimul act la simplu feminin se joacă sâmbătă, de la ora 23.00, în direct la Eurosport.