Arbitrul care l-a insultat pe Kloop își pune cenușă-n cap: sunt gay și fost dependent de droguri

Mărturisirea arbitrului David Coote, concediat pentru insultarea germanului Jurgen Klopp (fost antrenor la Liverpool), a produs o undă de șoc în fotbalul din Marea Britanie.

Fostul arbitru englez, care a fost scos din arbitraj după apariția unor imagini în care îl insulta pe fostul manager al lui Liverpool, a vorbit cu publicația „The Sun”. „Homosexualitatea mea a contribuit la o serie de decizii proaste”, a spus, cu sinceritate, Coote.

„Sunt gay și asta a contribuit la o serie de decizii proaste care mi-au deraiat cariera. Inclusiv drogurile”, a completat David Coote (42 de ani), arbitrul englez care a fost dat afară în urmă cu câteva luni, după ce o serie de filmulețe au apărut în mediul online.

El a dezvăluit că a fost dependent de cocaină. „Îmi pare cu adevărat rău pentru acțiunile mele și pentru publicitatea negativă pe care am adus-o jocului pe care îl iubesc. Sper că oamenii înțeleg că videoclipurile pe care le-au văzut sunt momente private ale celor mai rele clipe din viața mea și ele nu reflectă cine sunt sau ceea ce cred. Am avut probleme legate de stima de sine care decurg din sexualitatea mea”, a spus Coote în „spovedania” pentru The Sun.

„Le-am spus părinților mei abia la 21 de ani”

„Sunt gay și m-am luptat mult timp să mă simt mândru de mine. Am simțit un uriaș sentiment de rușine, mai ales când eram adolescent. Le-am spus părinților mei abia la 21 de ani, prietenilor mei - la 25. Sexualitatea mea nu este singurul motiv pentru problemele mele”, a detaliat acesta.

Coote susține că s-a temut de represalii și recunoaște că a prizat cocaină, ca să prindă curaj: „A fost una dintre căile mele de evadare. Trebuia să scap de stres, de ritmul necruțător al acelui turneu (Euro 2024). Mă umple de rușine să recunosc că am luat”.

Coote a vorbit și despre videoclipul în care l-a insultat pe Klopp, primul care a apărut online și care a dus la alungarea lui din corpul de oficiali: „Recunosc că acele atitudini sunt mult sub standardele pe care un arbitru la cel mai înalt nivel ar trebui să le mențină și regret că am spus ceea ce am spus. Aceste comentarii nu reflectă ceea ce cred despre el sau părerile mele în general”.

Coote vorbește și despre acuzațiile care sunt cele mai defăimătoare pentru el: cele de aranjare a meciurilor. El ar fi discutat cu un prieten înainte de meci despre avertismentul acordat unui jucător. „Nu a fost nicio înțelegere”, a spus el pentru The Sun legat de episodul care datează din 2019.

„Mi-am făcut treaba, jucătorul a fost avertizat pentru că a comis un fault demn de un cartonaș galben. Nu am luat niciun ban. Sunt dezamăgit că a apărut așa ceva, pentru că pune sub semnul întrebării integritatea sportului. Orice cred oamenii despre mine ca arbitru și ca ființă umană, când am mers pe teren am făcut tot ce am putut. Nu eram într-un moment bun. Vorbeam cu oameni în care, retrospectiv, pot spune că nu ar fi trebuit să am încredere. Dacă aș putea face totul din nou, aș face foarte diferit”, a explicat Coote.