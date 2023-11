Gabriela Szabo a pierdut procesul privind concedierea de la șefia CSM București, anunță Nicușor Dan

Gabriela Szabo a pierdut procesul împotriva PMB, proces în care a contestat decizia concedierii din funcţia de director al CSM Bucureşti.

„Gabriela Szabo a pierdut procesul împotriva noastră în care a contestat măsura concedierii din funcţia de director al CSM Bucureşti. Decizia desfacerii contractului de muncă a venit ca urmare a concluziilor Comisiei de Disciplină în care aceasta fost trimisă după ce Corpul de Control a descoperit mai multe nereguli în desfăşurarea activităţii ei ca director al CSM. Printre concluzii, Corpul de Control a reținut că în anul 2018, sub conducerea Gabrielei Szabo CSM a plătit prime în valoare totală de 1.076.330 de lei unor angajați care nu aveau dreptul la acești bani, mai exact personalului administrativ. Primele pentru câștigarea competițiilor se puteau acorda potrivit legislației în vigoare la acel moment numai sportivilor și colectivelor tehnice (antrenori, medici, kinetoterapeuți). Mai mult, o parte consistentă din suma totală achitată personalului administrativ, respectiv 190.965 de lei, a fost încasată în mai multe tranșe de directorul general al CSM, Gabriela Szabo, tot sub formă de primă. În plus, Corpul de Control a constatat și că reorganizările succesive ale instituției, făcute în 2017-2019, au fost deficitare, neducând la o îmbunătățire a activității. Totodată, litigiile din perioada 2018-2022 au generat costuri de 2.928.065 de lei reprezentând cheltuieli cu avocații de 1.205.213 de lei și despăgubiri și cheltuieli de judecată în valoare de 1.722.852 de lei (până la acest moment)”, a scris Nicuşor Dan, luni pe Facebook.