Amantlâc în fotbalul mare: viitoarea nevastă i-a bătut la ușă amantei în miez de noapte

Viitoarea lui soție a mijlocașului italian Jorginho, Catherine Harding, a vizitat-o pe o femeie despre care credea că este amanta iubitului său.

Jorginho și Catherine Harding ar trebui să se căsătorească în următoarele câteva luni, după ce fotbalistul de la Arsenal a cerut-o în căsătorie în decembrie anul trecut, cei doi formând un cuplu din 2019.

O poveste a aterizat însă în tabloidele britanice, fiind vorba despre o presupusă trădare a fotbalistului. Protagonistul bârfei este mijlocașul de 33 de ani, cu implicarea viitoarei lui soții, care s-a repezit în miezul nopții acasă la amantă, pentru o confruntare.

Catherine Harding s-a prezentat la ușa cosmeticianei Vanessa Sandora: „Am fost îngrozită când am auzit pe cineva bătând la ușă în miezul nopții. Am văzut o femeie pe care nu o cunoșteam”, a dezvăluit femeia de 39 de ani pentru ziarul britanic The Sun.

A fost încurcată cu Jude Law

Cea care îi ciocănea la ușă era Catherine Harding, o cântăreață britanică care a fost în trecut cuplată cu actorul Jude Law .„Sunt iubita lui Jorginho, mă poți lăsa să intru?”, i-ar fi cerut Catherine Sandorei, care a admis că a avut un flirt cu fotbalistul, în trecut.

„Am lăsat-o să intre și am avut o conversație cinstită, de la femeie la femeie, am crezut că merită să afle adevărul, așa că i-am spus”. Sandora nu a dat detalii despre flirtul cu Jorginho. Esteticiana a recunoscut că s-a întâlnit cu fotbalistul de trei ori, în diferite ocazii, în urmă cu câțiva ani, confirmând că l-a blocat pe fotbalist pe rețelele de socializare în 2022: „Am crezut că acesta este sfârșitul acelei povești și am fost fericită să merg mai departe cu viața mea”.

Trecutul i-a bătut însă la ușă în seara zilei de 4 decembrie. Atunci, după ora 23, telefonul Vanessei Sandora a început să sune. Era un număr necunoscut și, având în vedere timpul, Sandora a preferat să nu răspundă: „Nu am răspuns, dar apoi am descoperit că este Catherine. Pentru că nu i-am răspuns la apeluri, a traversat Londra cu mașina și a bătut la mine la ușă în jurul orei 23.30”, a dezvăluit Vanessa pentru The Sun.

Fostul iubit al Vanessei Sandora ar fi fost cel care a contactat-o ​​pe Catherine Harding, care era la curent cu vechiul flirt avut de aceasta cu Jorginho.